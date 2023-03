Splashtop voedt nieuwe Acer Small Business Notebooks

Klanten die nieuwe TravelMate en Gateway notebooks kopen, kunnen genieten van een snelle opstarttijd en offline e-mail en documenten lezen 11 november 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider op het gebied van instant-on computing, heeft vandaag aangekondigd dat de nieuwste ultradraagbare notebooks uit de zakelijke klasse van Acer zullen worden uitgerust met InstantView, een technologie die door Acer is ontworpen en aangepast op basis van het bekroonde Splashtop OS instant-on platform. InstantView geeft zakelijke gebruikers direct toegang tot hun Acer/Gateway zakelijke laptops, binnen enkele seconden na het indrukken van de aan/uit-knop. Bovendien kunnen eerder geëxporteerde kantoordocumenten, e-mails, taken en agenda-items offline worden gelezen als er geen internetverbinding beschikbaar is.

InstantView zet de samenwerking voort tussen Acer, 's werelds op een na grootste pc-leverancier, en Splashtop Inc., de toonaangevende leverancier van instant-on pc-software. InstantView is inbegrepen bij TravelMateTimelineX 8172T/8372T (11,6″/13,3″) en Gateway NS10 / 30 (11,6″/13,3″).

"Door met Acer aan InstantView te werken, helpen we hun klanten het internet te integreren in hun werkdag met behulp van onze toonaangevende instant-on technologie", zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop Inc. "Voor on-the-go professionals die in contact moeten blijven met kantoor en klanten, maakt InstantView het gemakkelijk en snel om door websites te bladeren, e-mail te checken en zakelijke documenten te lezen, allemaal zonder op te starten in Windows.”

InstantView bevat de volgende functies:

Start binnen enkele seconden na het indrukken van de aan/uit-knop

Microsoft Outlook mail, contactpersonen, taken en schema's weergeven en daarnaast wijzigingen (behalve mail) kunnen bekijken, bewerken en terug synchroniseren naar Windows met de Personal Information Manager (PIM) desktop.

Internetbrowser ondersteunt Adobe Flash-inhoud

Microsoft Office Word, PowerPoint en Adobe Acrobat documenten bekijken

Bekijk tot 200 browser- en schermafbeeldingen met de functies ScreenGrab en WebGrab

Eerder geëxporteerde Outlook-informatie, Microsoft Office, PDF-documenten en schermafbeeldingen offline bekijken.

"Door de samenwerking met Splashtop herdefinieert de toevoeging van InstantView binnen onze nieuwe business class notebooks de zakelijke gebruikerservaring voor directe beschikbaarheid van informatie. Bovendien zal de mogelijkheid om online of offline te werken de algehele productiviteit van een organisatie ten goede komen," aldus David Lee, associate vice president van de Mobile Computing Business Unit van Acer.

Over Splashtop

Splashtop Inc. (voorheen bekend als DeviceVM, Inc.) is opgericht in 2006 met als doel de computerervaring te optimaliseren, zodat mensen overal snel kunnen zien wat voor hen belangrijk is. Het vlaggenschip Splashtop OS-product, voor het eerst geïntroduceerd in 2007, is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers seconden na het inschakelen van hun pc online kunnen gaan, e-mail kunnen openen en met vrienden kunnen chatten. De uitgebreide productfamilie omvat Splashtop op Afstand, waarmee gebruikers kunnen genieten van de volledige Windows-ervaring vanaf hun iPad of ander mobiel apparaat, terwijl ze niet achter hun Windows-pc zitten.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2010 CES" prijs van Laptop Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

