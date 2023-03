Splashtop Personal Remote Desktop gebundeld op HP $399 Android All-in-One (AIO) pc's en tablets

Splashtop is volledig geoptimaliseerd voor de Nvidia Tegra 4 in de HP Slate 21 AIO en levert HD Home Entertainment en productiviteit

SAN JOSE, Californië - 16 juli 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigt de bundeling aan van Splashtop Personal Remote Desktop op de HP Android 4.2 gebaseerde Slate 21 All-in-One (AIO). Met Splashtop hebben gebruikers van de HP Android AIO op afstand toegang tot en controle over toepassingen die op elke computer op afstand draaien, zowel thuis als in kantoren op afstand. Splashtop is ook volledig geoptimaliseerd voor Nvidia Tegra 4, waarbij video en 3D-spellen op afstand kunnen worden afgespeeld met maximaal 60 beelden per seconde met een latentie van minder dan 30 milliseconden.

"Innovatieve OEM-partners zoals HP introduceren een portfolio van pc-producten met meerdere besturingssystemen om beter te werken en te spelen", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop, "Splashtop is de krachtigste manier om verschillende besturingssystemen en apparaten met elkaar te verbinden."

Met Splashtops innovatieve configureerbare snelkoppelingen en gamepad, evenals de whiteboard-annotatiemogelijkheid (gecombineerd en aangeboden als een productiviteitspakket dat snelheid en interactiviteit verbetert), genieten Splashtop-gebruikers van de beste remote desktop- en samenwerkingservaring vanaf elk touchscreen.

De Bridging Cloud van Splashtop (toegankelijk met Anywhere Access Pack) dient als wereldwijde relaisinfrastructuur, zodat gebruikers naadloos op afstand toegang hebben tot elke computer in elk netwerk, beveiligd via TLS1.2 / AES-256 versleuteling.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en clouds overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze best presterende oplossing voor toegang tot remote desktops en toepassingen is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze award "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science, de "Best of 2012 CES"-award van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Het is het enige bedrijf dat de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies-award twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com

