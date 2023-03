Splashtop werkt samen met Swiftpoint om muisondersteuning te bieden aan gebruikers van Splashtop Remote Desktop op iPad en iPhone

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits-, ondersteunings- en samenwerkingservaring. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen 1-op-1 over apparaten mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten.

Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een Red Herring 100 North America finalist. Tot de partners van Splashtop behoren AT&T, NTT Docomo, KDDI en SoftBank, en vele wederverkopers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com en www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Over Swiftpoint

Swiftpoint Limited is een technologisch ontwikkelingsbedrijf met kantoren in Nieuw-Zeeland en de VS, gespecialiseerd in geavanceerde Human Computer Interface (HCI) software en apparaten. Het vorige muisproduct, de Swiftpoint GT mobiele muis, won de prijs voor Beste Computer Randapparatuur op de grootste technologiebeurs van de VS (CES), waarbij IT Enquirer het het "beste aanwijsapparaat van de 21e eeuw" noemde.

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

