Splashtop werkt samen met Swiftpoint om muisondersteuning te bieden aan gebruikers van Splashtop Remote Desktop op iPad en iPhone
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Verbetering van de productiviteit en het spel op het bureaublad op afstand voor bedrijven en consumenten
San Jose, CA - 25 oktober 2016 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, kondigt samenwerking aan met Swiftpoint om muisondersteuning te leveren voor iPad en iPhone bij gebruik van Splashtop remote desktop applicatie. Zowel consumenten- als zakelijke versies van Splashtop's bekroonde, hoogwaardige remote desktop applicaties zijn nu geoptimaliseerd om te werken met de Swiftpoint GT muis.
Met de Swiftpoint GT muis kunnen iPad- en iPhone-gebruikers die op afstand toegang hebben tot hun kantoorcomputers via de Splashtop remote desktop app nu hun productiviteit verhogen terwijl ze werken aan spreadsheets, documenten, Quicken, e-mails en meer. Naast verbetering van de bedrijfsproductiviteit, verbetert de ondersteuning van de muis voor consumenten het spelen van spellen op afstand aanzienlijk, evenals het op afstand bewerken van foto's of video.
"Veel Splashtop gebruikers hebben gevraagd naar de mogelijkheid van een Bluetooth muis ondersteuning voor iPhone en iPad wanneer ze Splashtop hoogwaardige remote desktop apps gebruiken," zei Mark Lee, Splashtop CEO en mede-oprichter, "We zijn verheugd dat het nu werkelijkheid is door onze samenwerking met Swiftpoint."
"De Swiftpoint GT muis is ontworpen om klein, comfortabel en slim te zijn en ideaal voor drukke mensen onderweg, dus toen de kans zich voordeed om met Splashtop samen te werken om onze muis naar hun gebruikers te brengen, grepen we die kans met beide handen aan."Sam Jones, Swiftpoint Global Manager: "De meeste mensen gebruiken thuis of op kantoor een scherm, toetsenbord en muis, maar als ze weg zijn met hun iPad of iPhone kunnen ze alleen een toetsenbord en scherm gebruiken - samenwerking met Splashtop betekent dat gebruikers nu de keuze hebben om een muis te gebruiken voor meer gebruiksgemak en productiviteit, het is de perfecte uitkomst voor Apple-fans."
Het team van Swiftpoint heeft een compacte, slimme en bekroonde muis ontwikkeld die gebruik maakt van hun gepatenteerde GesturePoint™ technologie om aanrakingen en veegbewegingen na te bootsen, wat vooral waardevol is bij het op afstand bedienen van een Windows 10 PC. De muis kan ook functioneren als een gewone computermuis.
De Swiftpoint GT is ontworpen om te werken met Mac, Android en Windows, en ook iOS met Splashtop remote desktop apps, dus hij kan met elk apparaat worden gebruikt via de USB dongle (die ook dienst doet als oplader) of Bluetooth4™.
Splashtop heeft een groot aantal prijzen gewonnen en blijft in de voorhoede van de remote desktop technologie en zijn producten hebben meer dan 25 miljoen downloads gehad.
De Swiftpoint GT muis is ontworpen voor comfortabel gebruik gedurende lange perioden, is klein genoeg om in de zak van de gebruiker te passen en gaat tot een maand mee op één lading, zodat hij goed aansluit bij de functionaliteit en bruikbaarheid van de Splashtop op iPhones en iPads.
Splashtop consumenten- en zakelijke apps die de Swiftpoint GT muis ondersteunen zijn nu beschikbaar in de AppStore:
Splashtop Personal - Desktop op afstand
Splashtop Business - Desktop op afstand en ondersteuning
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits-, ondersteunings- en samenwerkingservaring. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen 1-op-1 over apparaten mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten.
Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een Red Herring 100 North America finalist. Tot de partners van Splashtop behoren AT&T, NTT Docomo, KDDI en SoftBank, en vele wederverkopers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com en www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Over Swiftpoint
Swiftpoint Limited is een technologisch ontwikkelingsbedrijf met kantoren in Nieuw-Zeeland en de VS, gespecialiseerd in geavanceerde Human Computer Interface (HCI) software en apparaten. Het vorige muisproduct, de Swiftpoint GT mobiele muis, won de prijs voor Beste Computer Randapparatuur op de grootste technologiebeurs van de VS (CES), waarbij IT Enquirer het het "beste aanwijsapparaat van de 21e eeuw" noemde.
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com