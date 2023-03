Splashtop werkt samen met Okinawa Crosshead en HP Japan om nieuwe Windows 10 Remote Cloud Services "Reemo" te leveren

Gezamenlijke services maken hoogwaardige remote desktop-diensten met hoge dichtheid mogelijk met behulp van het HP Moonshot-systeem in de Okinawa Prefecture Cloud

San Jose, CA - 6 oktober 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, kondigt samenwerking aan met Okinawa Crosshead (directeur Tadaaki Tokashiki) en HP Japan (directeur president en CEO Hitoshi Yoshida) om cloudlevering van remote desktop diensten op basis van Microsoft Windows 10 mogelijk te maken, genaamd "Reemo." De diensten gaan officieel live op 15 september 2015.

Zonder virtualisatie van desktops zorgt de nieuwe, door Reemo gehoste desktopservice voor hoge prestaties door elke gebruiker een speciale hardware-CPU en GPU toe te wijzen binnen de HP Moonshot-server met hoge dichtheid. 180 pc's kunnen één 4,3U HP Moonshot-systeem met hoge dichtheid gebruiken, wat voorspelbare prestaties en kosten per gebruiker oplevert. Splashtop staat vooral bekend om zijn krachtige remote desktop-oplossing die toegang ondersteunt vanaf elk apparaat: Windows, MAC, iOS, Android, Chromebook en Linux. Okinawa Crosshead is eigenaar van callcenters en service na verkoop, met de steun van Okinawa Prefecture.

"We zijn verheugd om samen te werken met Okniawa Crosshead en HP Japan om de gehoste desktopcloud opnieuw te definiëren", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Bedrijven profiteren van wendbaarheid, verbeterde beveiliging, lagere kosten en verbeterde productiviteit - externe toegang vanaf elk apparaat, altijd en overal."

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een Red Herring 100 North America finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en aanvullende resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

en www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Over Okinawa Kruiskop

Okinawa Crosshead werd in 2006 opgericht om bij te dragen aan de IT-industrie en de ontwikkeling van human resources in Okinawa en het met het vasteland verbonden netwerk. Diensten omvatten netwerken, callcenter-ondersteuning, managed service provider, SAAS en cloud-diensten.

Over HP Japan

HP creëert nieuwe mogelijkheden voor technologie om een betekenisvolle invloed te hebben op mensen, bedrijven, overheden en de samenleving. Met het breedste technologieportfolio dat printen, persoonlijke systemen, software, diensten en IT-infrastructuur omvat, levert HP oplossingen voor de meest complexe uitdagingen van klanten in elke regio van de wereld. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op https://hp.com.

Mediacontact

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com