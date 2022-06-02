Splashtop werkt samen met LANDESK om hoogwaardige toegang op afstand en ondersteuning op afstand te bieden vanaf mobiele apparaten en Chromebooks.
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
LANDESK One Partnership breidt waarden uit naar IT om mobiel personeel mogelijk te maken
San Jose, CA - 3 september 2015 - Vandaag kondigde Splashtop de beschikbaarheid aan van haar bekroonde, krachtige Splashtop remote desktop oplossing voor LANDESK Management Suite klanten, als onderdeel van het LANDESK One Partner programma. Splashtop remote desktop oplossingen vullen de gebruikersgerichte benadering van IT van LANDESK Management Suite aan, door de beste mobiele gebruikerservaring in toegang en controle op afstand te leveren:
Klanten van LANDESK kunnen deze veilige, hoogwaardige oplossing voor toegang op afstand eenvoudig aan hun werknemers beschikbaar stellen, zodat hun mobiele personeel altijd en overal toegang heeft tot kritieke bedrijfstoepassingen en -gegevens, vanaf iPad, iPhone, Android-apparaten, Chromebooks en computers.
Klanten van LANDESK kunnen profiteren van verbeterde mogelijkheden voor ondersteuning op afstand vanaf en naar alle mobiele apparaten.
Meer dan acht miljoen gebruikers genieten tegenwoordig van de krachtige remote desktop-oplossing van Splashtop die alle soorten apparaten en besturingssystemen gebruikt: iOS, Android, Linux, Windows, MAC en Chromebook. Afhankelijk van de vereisten kunnen LANDESK-klanten kiezen tussen het cloudgebaseerde Splashtop Business of de Splashtop Enterprise-oplossing op locatie. Om uitermate goede beveiliging, betrouwbaarheid en prestaties te bieden aan Splashtop Business-klanten, beschikt Splashtop over een upgradebare, wereldwijde relay-infrastructuur. Voor klanten die Active Directory-integratie, meerstapsauthenticatie, MDM/EMM-integratie en of VDI-ondersteuning nodig hebben, biedt de Splashtop Enterprise-oplossing op locatie extra flexibiliteit.
“We zijn verheugd om samen te werken met LANDESK om het nieuwe mobiele tijdperk te omarmen waarin werknemers altijd onderweg zijn met hun mobiele apparaten en toegang nodig hebben tot zakelijke apps en data. Tegelijkertijd moeten deze mobiele apparaten worden ondersteund”, zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "De krachtige, veilige en betrouwbare oplossing van Splashtop stelt IT in staat om een betere klantenservice te bieden en de bedrijfsproductiviteit te verhogen."
"De werknemers van tegenwoordig willen overal vandaan kunnen werken, met elk apparaat," zegt Steve Workman, LANDESK vice-president strategie. "Samen stellen Splashtop en LANDESK IT in staat om werknemers op afstand met elk apparaat te ondersteunen, en werknemers in staat om op afstand toegang te krijgen tot werkcomputers vanaf elke plek en elk apparaat."
Gratis proefversies van Splashtop Business (cloud) en Splashtop Enterprise (op locatie) zijn beschikbaar:
Splashtop Zakelijk: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop Enterprise: https://www.splashtop.com/enterprise
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com en www.mirroring360.com.
Over LANDESK Software
LANDESK, de wereldwijde autoriteit op het gebied van gebruikersgerichte IT, stelt gebruikers in staat zo productief mogelijk te zijn en helpt IT de snelheid van verandering te omarmen. Door de integratie en automatisering van IT-systeembeheer, endpoint security management, service management, IT asset management en mobile device management, stelt LANDESK IT in staat een evenwicht te vinden tussen snel evoluerende gebruikerseisen en de noodzaak om kritieke activa en gegevens te beveiligen. LANDESK heeft kantoren over de hele wereld en het hoofdkantoor is gevestigd in Salt Lake City, Utah. Kijk voor meer informatie op www.landesk.com.
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