Splashtop werkt samen met LANDESK om hoogwaardige toegang op afstand en ondersteuning op afstand te bieden vanaf mobiele apparaten en Chromebooks.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een Red Herring 100 North America finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en aanvullende resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com en www.mirroring360.com.

Over LANDESK Software

LANDESK, de wereldwijde autoriteit op het gebied van gebruikersgerichte IT, stelt gebruikers in staat zo productief mogelijk te zijn en helpt IT de snelheid van verandering te omarmen. Door de integratie en automatisering van IT-systeembeheer, endpoint security management, service management, IT asset management en mobile device management, stelt LANDESK IT in staat een evenwicht te vinden tussen snel evoluerende gebruikerseisen en de noodzaak om kritieke activa en gegevens te beveiligen. LANDESK heeft kantoren over de hele wereld en het hoofdkantoor is gevestigd in Salt Lake City, Utah. Kijk voor meer informatie op www.landesk.com.

