Splashtop werkt samen met SOURCENEXT, de grootste softwaredistributeur van Japan, om Splashtop Remote Desktop naar Japanse gebruikers te brengen.

SOURCENEXT introduceert Splashtop voor meer dan 10 miljoen geregistreerde gebruikers, wat Splashtop verankert in het Japanse retailnetwerk

SAN JOSE, Californië - 25 september 2013- Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigde een samenwerking aan met SOURCENEXT, de nummer één software-uitgever in Japan, om éénjarige en driejarige Splashtop premium service-abonnementen te introduceren bij Japanse consumenten.

“Japanse technisch onderlegde consumenten en professionals hebben de snelle groei van Splashtop geholpen. Splashtop Remote Desktop werd eerst de nummer één betaalde iPad-app in Japan, voordat het die status ook bereikte in de VS, China, het VK, Australië en meer dan 30 andere landen,” aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We zijn verheugd om samen te werken met SOURCENEXT om Japanse gebruikers meerwaarde en diensten te bieden via het uitgebreide distributienetwerk van SOURCENEXT."

Splashtop staat vooral bekend om zijn krachtige, interactieve remote desktop-oplossing via 3G- en 4G-netwerken, die gebruikmaakt van een wereldwijde infrastructuur verspreid over acht datacenters, waaronder een in Japan. Met Splashtop kunnen gebruikers overal op afstand toegang krijgen tot hun computers. Ze bereiken nieuwe productiviteitsniveaus en gebruiksgemak door toegang te krijgen tot al hun applicaties, bestanden en gegevens vanaf elk mobiel apparaat.

"We zijn verheugd om Splashtop aan het SOURCENEXT-netwerk van retailers, klanten en professionals uit de industrie te kunnen toevoegen", aldus Noriyuki Matsuda, CEO en oprichter van SOURCENEXT. "We zijn toegewijd aan het leveren van superieure technologische innovaties die onze klanten in Japan ten goede komen."

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class, cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en clouds overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze geweldig presterende remote desktop- en applicatietoegang-oplossing is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze award "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science, en de award "Best of 2012 CES" van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com

Over SOURCENEXT

SOURCENEXT, opgericht in 1996, is de toonaangevende softwareproducent in Japan, die zich bezighoudt met het plannen, ontwikkelen en op de markt brengen van software en staat al negen opeenvolgende jaren op de eerste plaats op het vlak van aantal verkochte eenheden. Onder de slogan "Software is opwindend" biedt het bedrijf zijn gebruikers een breed scala aan software aan, variërend van de beveiligingsproducten uit de "ZERO"-reeks - dit zijn antivirusprogramma's zonder jaarlijkse abonnementskosten, tot de populaire software voor het aanmaken van postkaarten, "FUDEOH".

Met meer dan 300 producten in het software-assortiment, richt het bedrijf zich ook op de ontwikkeling van smartphone-apps en cloudgebaseerde services. Het blijft een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in deze respectievelijke gebieden.

In 2006 werd SOURCENEXT toegevoegd aan de Tokyo Stock Exchange Mothers en vanaf 2008 aan de eerste sectie van de Tokyo Stock Exchange.

