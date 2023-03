Splashtop werkt samen met Pertino om de beste SDN-aangedreven oplossing voor externe toegang en veilige remote desktop voor IT en MSP's te leveren.

MSP's en IT-professionals profiteren van het feit dat Pertino's SDN-aangedreven cloudnetwerksysteem is geïntegreerd met de snelste, eenvoudigste Splashtop Remote Support-oplossing.

San Jose, CA - 26 februari 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt hun samenwerking aan met Pertino, een bedrijf dat netwerken opnieuw uitvindt voor het mobiele en cloud-tijdperk. Splashtop Remote Desktop is privé gelabeld als Pertino Desktop, powered by Splashtop. Pertino Desktop, beschikbaar in de AppScape app store van het bedrijf voor netwerkdiensten, stelt gebruikers in staat om veilig op afstand toegang te krijgen tot hun bureaublad vanaf elk apparaat, en biedt IT-professionals een effectief middel om ondersteuning op afstand te bieden, omdat de apparaten van gebruikers altijd verbonden en toegankelijk zijn via Pertino.

"Remote desktop voor toegang en ondersteuning is altijd een van de belangrijkste netwerkdiensten geweest die onze klanten gebruiken", aldus Bharath Rangrajan, vice-president van het product bij Pertino. "Splashtop wordt door miljoenen gebruikers algemeen erkend als de beste optie voor het leveren van de beste remote desktop-ervaring, en onze geïntegreerde oplossing als Pertino Desktop zal onze klanten een ongeëvenaarde waarde en verbeterde productiviteit bieden."

"Software-defined networking en service virtualisatie zorgen voor een nieuwe golf van disruptie in het huidige hybride cloud tijdperk," zegt Mark Lee, Splashtop CEO. "Samen met Pertino willen we de beste remote access en support ervaring leveren aan IT en MSP's, door mensen en middelen overal veilig met elkaar te verbinden."

Met slechts een paar klikken kan Pertino Desktop worden geïmplementeerd, waardoor hoogwaardige, veilige toegang tot computerhulpmiddelen overal mogelijk is.

Over Splashtop

remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en aanvullende resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

