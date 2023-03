Splashtop werkt samen met OMS3 om Elektronisch Medisch Dossier en Elektronisch Gezondheidsdossier systeem voor duizenden klinieken en ziekenhuizen op de iPad te zetten.

Artsen kunnen nu op afstand transcripties dicteren, documenten ondertekenen, aantekeningen maken bij 3D-röntgenfoto's en veilig interactief omgaan met patiëntgegevens vanaf elk mobiel apparaat

SAN JOSE, Californië - 11 december 2013 - Vandaag kondigt Splashtop de samenwerking met OMS3 aan om de My Practice Anywhere-oplossing op iPad te leveren, waardoor artsen en verpleegkundigen op afstand toegang krijgen tot hun software voor medisch praktijkbeheer vanaf elk mobiel apparaat, terwijl ze zich toch houden aan elk beveiligings- en nalevingsbeleid. Mobiele adoptie geeft medische praktijken de voordelen van een mobiel en papierloos kantoor, maakt een hogere productiviteit mogelijk en levert een grotere patiënttevredenheid op.

"Artsen besparen tijd en geld door het dicteren van patiëntennotities via Siri op de iPad", aldus Jules Vergara, COO van OMS3, "Splashtop zorgt ervoor dat de gegevens direct worden opgeslagen in het dossier van de patiënt, waardoor de tijd en kosten van handmatige transcriptie worden vermeden en tegelijkertijd wordt voldaan aan alle veiligheids- en nalevingsbeleidslijnen".

Splashtop heeft zijn bekroonde app voor desktops op afstand aangepast om het volgende te bieden:

Krachtige toegang tot röntgenfoto's met hoge resolutie en annotatiemogelijkheden

Eenvoud en gebruiksgemak - geen training vereist, onmiddellijk gebruik

Dicteren op afstand - geoptimaliseerd voor integratie met Siri van Apple

HIPAA-naleving - zeer veilige toegang binnen het netwerk voor hoge

"Mobiele apparaten veranderen de medische industrie, met name hoe artsen, verpleegkundigen en patiënten met elkaar omgaan", zegt Mark Lee, CEO en oprichter van Splashtop, "We zijn verheugd om samen te werken met OMS3 om innovaties te stimuleren rond het mobiliseren van de bestaande OMS3 Windows-gebaseerde oplossing voor duizenden artsen en verpleegsters."

Omdat Splashtop partners heeft in vele sectoren, waaronder gezondheidszorg, tandzorg, onderwijs en catering, heeft het zijn mobilisatieplatform aangepast als een snelle, effectieve manier om bestaande Windows-toepassingen beschikbaar te maken op mobiele apparaten. De porting en herontwikkeling van bestaande Windows-toepassingen naar mobiele apparaten is moeilijk, duur en wordt vaak gehinderd door compatibiliteits- en trainingsproblemen.

Voor meer informatie over hoe Splashtop zorgverleners kan helpen bij de toegang tot patiëntendossiers, waaronder EMR- en EHR-systemen, zie: https://www.splashtop.com/healthcare

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en clouds overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

