Splashtop werkt samen met NEC Biglobe om "SotoBiz" mobiele oplossing voor kleine bedrijven te lanceren

SAN JOSE, Californië - 12 december 2013 - Toonaangevend Remote Desktop Softwarebedrijf Splashtop Inc en haar Japanse dochteronderneming Splashtop KK kondigden een partnerschap aan met NEC Biglobe om de door Splashtop aangedreven mobiele oplossing voor toegang op afstand "Soto Biz" van NEC BIGLOBE Corporation te leveren. "Soto Biz" is vandaag verkrijgbaar bij BIGLOBE.

NEC Biglobe verkoopt Splashtop Business voor SMB



"Splashtop Business" is een SAAS-gebaseerde oplossing geoptimaliseerd voor MKB en ondernemingen. Splashtop remote desktop oplossing is gebruikt door meer dan 15 miljoen gebruikers. Omdat Splashtop een remote rendering technologie is waarbij alleen het remote desktop scherm wordt omgeleid, worden gegevens niet gedownload naar een apparaat op afstand. Verder wordt al het verkeer versleuteld en worden sessies gelogd voor naleving van de bedrijfsregels. Naast Splashtop Business is BIGLOBE " Soto Biz " een oplossing die anti-virus en MDM-diensten combineert voor veilig mobiel computergebruik en BYOD.Terwijl het bedrijfsgebruik van mobiele apparaten blijft toenemen, neemt ook de behoefte aan mobiele beveiliging toe. Volgens het onderzoek van IDC Japan van januari 2013 heeft meer dan 40% van de Japanse bedrijven te maken gehad met problemen op het gebied van beveiliging en compliance van mobiele apparaten.BIGLOBE werkt samen met Splashtop omdat Splashtop consequent de hoogste gebruikersbeoordelingen heeft geleverd in Japan en overzee.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en clouds overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

