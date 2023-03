Splashtop werkt samen met MStar om levering van multimedia-inhoud in twee richtingen mogelijk te maken tussen huishoudelijke en persoonlijke apparaten.

Splashtop werkt samen met MStar om bi-directioneel delen van inhoud, spelletjes en toepassingen op computers, telefoons, tablets, TV's en clouds mogelijk te maken.

1 februari 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde vandaag een samenwerking aan met MStar Semiconductor, Inc. ("MStar") om de Splashtop technologieën te bundelen op MStar Smart TV platforms om content, games en applicaties bidirectioneel te kunnen leveren aan en van TV's met elke computer, telefoon, tablet en cloud service, thuis of via het internet. Splashtop producten zijn verscheept op meer dan 120 miljoen apparaten, waaronder mobiele telefoons, tablets en pc's. Splashtop voegt nu een vierde scherm toe - de TV - om zijn belofte waar te maken om wereldwijd de toonaangevende cross-device computing oplossing te zijn.

"Splashtop is enthousiast over de mogelijkheid om samen te werken met MStar, de grootste tv- en monitorchipsetfabrikant ter wereld, om slimme tv- en tv-cloudoplossingen te ontwikkelen," aldus Mark Lee, Splashtop CEO en medeoprichter. "Door de samenwerking met MStar zullen we samen gebruikers verblijden met de ultieme ervaring met 4 schermen - het naadloos delen van media, spelletjes en toepassingen op alle schermen, thuis of via het internet."

"Mensen willen inhoud en toepassingen op al hun schermen delen, en grootbeeld-tv speelt een cruciale rol om de edutainment-ervaring te verrijken," aldus Irvin Fan, MStar China Vice President. "We zijn enthousiast over de samenwerking met Splashtop om de beste cross-screen en cloud-diensten in zijn klasse te leveren aan MStar-klanten."

De geïntegreerde MStar en Splashtop Smart TV en TV cloud oplossing maakt een bi-directionele ervaring met vier schermen mogelijk om smart phones, tablets en computers te overbruggen met TV schermen over persoonlijke, private en publieke clouds. Mobiele apparaten kunnen de nieuwe afstandsbediening voor TV's worden, waardoor de invoer- en uitvoermogelijkheden (I/O) worden verbeterd door het gebruik van een muis op afstand, een QWERTY-toetsenbord of een joystick om TV-schermen te bedienen en het zoeken en vinden van inhoud te vereenvoudigen. Met een mobiel apparaat dat als joystick op afstand kan fungeren, wordt de cloud gaming ervaring volledig ondersteund, want Splashtop is geoptimaliseerd voor MStar chipsets om high-definition video te leveren bij 1080p en 30 frames per seconde met een lage latentie.

Over Splashtop

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste computerervaring voor verschillende apparaten te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. De producten van Splashtop werden al verzonden naar meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel en andere partners. Splashtop Externe Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound en andere zijn best verkopende apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World en Amazon Appstore voor Android, waarmee miljoenen mobiele gebruikers blij zijn met hoogwaardige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden altijd en overal.

Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en cloudservices nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT- en serviceproviders in minder dan 30 minuten een personeelsbestand "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten terwijl ze voldoen aan de beveiligings- en nalevingsvereisten van het bedrijf.

Splashtop producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen - "Most Innovative Product" award van PC World, de "Best of What's New" award van Popular Science de "Best App/Software of CES 2011" en "Best Mobile App of CES 2012" awards van LAPTOP Magazine en is de 20e meest populaire app in de Apple App Store Rewind voor 2011. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

Over MStar Semiconductor, Inc.

MStar Semiconductor, Inc. ("MStar") is een leider van wereldklasse in toepassingsspecifieke IC's ("ASIC") met een focus op elektronische consumentenproducten en communicatietoepassingen. Sinds de oprichting in 2002 heeft MStar een sterke merk- en leiderschapspositie opgebouwd op het gebied van LCD-controller, analoge en digitale tv, set-top box en mobiele communicatietoepassingen door volledig gebruik te maken van zijn kernexpertise op het gebied van geavanceerde ontwerpmogelijkheden, continue innovatie en vooraanstaande klantgerichte diensten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Taiwan en MStar heeft een uitgebreide wereldwijde voetafdruk met meer dan 15 internationale R & D- en klantenondersteuningscentra om een volledig scala aan totaaloplossingen te bieden voor verschillende elektronische consumententoepassingen. MStar werd in 2010 openbaar en is genoteerd aan de Taiwan Stock Exchange. Ga voor meer informatie naar www.mstarsemi.com of neem contact op met Investor Relations op +886 3 552 6006 Ext. 5888 of investorrelations@mstarsemi.com.

