Splashtop werkt samen met Good Technology om de beste Remote Desktop Experience met On-Device Security en Control te leveren

Klanten van Good Technology kunnen nu de gebruiksvriendelijke high-performance remote desktop app van Splashtop ervaren met de vertrouwde beveiligingsarchitectuur van Good.

15 augustus 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag de samenwerking met Good Technology™ aangekondigd voor het uitbrengen van Splashtop for Good Technology (Splashtop for Good) op basis van zijn bekroonde remote desktop. Splashtop for Good-klanten genieten van het legendarische gebruiksgemak en de prestaties van Splashtop, met de extra voordelen van de integratie met het Good Dynamics™-platform voor extra applicatiebeveiliging en -controle op het apparaat, wat zorgt voor gemoedsrust.

Tot nu toe heeft Splashtop meer dan zeven miljoen gebruikers van mobiele apparaten, van tablets tot smartphones, toegang gegeven tot hun Windows pc's en Macs, zodat ze op afstand toepassingen kunnen uitvoeren, bestanden kunnen bekijken en bewerken, HD-films kunnen bekijken en grafisch veeleisende games kunnen spelen.

Splashtop voor Goede Technologie functies:

Beste gebruikerservaring. Gebouwd op Splashtop Externe Desktop, de # 1 gedownloade externe desktop-app voor iPad en is een van de vijfentwintig best verkochte iPad-apps aller tijden van Apple App Store.

Alle toepassingen draaien zonder aanpassingen. Je hoeft niet opnieuw een nieuwe interface te leren of bestaande aangepaste toepassingen te herschrijven om op mobiele apparaten te kunnen draaien.

Ondersteuning voor meerdere apparaten. Ondersteun een bedrijfsbreed BYOD-initiatief met één oplossing voor alle mobiele platforms.

Goede prestaties. Ondersteunt tot 30 frames per seconde streaming en een latentie van minder dan 30 milliseconden, inclusief gesynchroniseerde audio voor een vloeiende video en een responsieve gebruikerservaring.

Gebruiksgemak en kostenbesparend. Je hoeft geen extra hardware of software componenten (gateways of accelerators) aan te schaffen om de sessie van de gebruiker te versnellen.

Veilig. Goed Dynamics platform levert on-device applicatiebeveiliging.

Zelfoptimaliserend. Splashtop Bridging Cloud™ zorgt samen met de streamingtechnologie, waarvoor patent is aangevraagd, voor snelle en responsieve sessies die zich aanpassen aan de netwerkomstandigheden, zodat gebruikers optimaal kunnen profiteren van een 3G/4G-netwerk of internetverbinding.

"We zijn verheugd om met Splashtop samen te werken om de beste externe desktoptechnologie te leveren voor ons Good Dynamics-platform", zegt Dimitri Volkmann, VP, Enterprise Product Strategy and Planning, Good Technology. “Als het gaat om mobiele applicaties, hebben bedrijven een sterke behoefte om bedrijfsgegevens te beschermen. Splashtop for Good Technology zal een toegevoegde waarde bieden aan onze klanten die de zakelijke productiviteit van werknemers willen uitbreiden tot buiten het kantoor door het leveren van een veilige, krachtige Externe Desktop-oplossing. ”

"Splashtop is verheugd deel uit te maken van het Good Dynamics-ecosysteem van bedrijfsapps van derden en met name Good's eerste externe desktop-oplossing", zegt Mark Lee, Splashtop CEO en mede-oprichter. "De externe desktop-app van Splashtop maakt gebruik van het mobiele applicatieplatform Good Dynamics om de productiviteit van werknemers te verbeteren en bedrijfsgegevens te beschermen via een veilige, end-to-end workflow."

Splashtop for Good Technology kan worden gedownload voor de iPad of iPhone in de iTunes App Store op http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls...Prijzen worden nog bekendgemaakt.

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan zeven miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud™ zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, systeemintegrators en serviceproviders beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

Over Good Technology

Good Technology, de leider op het gebied van veilige zakelijke mobiliteitsoplossingen, creëert een wereld waarin werknemers veilig verbinding kunnen maken, kunnen communiceren en samenwerken met hun persoonlijke iOS-, Android- en Windows Phone-apparaten. Een wereld waarin IT mobiele apps, apparaten en bedrijfsgegevens eenvoudig en veilig kan beheren om de algehele zakelijke productiviteit te verhogen. Het is een wereld waar bedrijfsinformatie overal naartoe kan reizen, zonder gevoelige persoonlijke of bedrijfsgegevens in gevaar te brengen. Tot onze klanten behoren meer dan 4.000 bedrijven over de hele wereld, waaronder Fortune 100 ™ -leiders in financiële dienstverlening, gezondheidszorg, detailhandel, telecommunicatie, productie, juridische zaken en overheid. Lees meer op www.good.com.

Mediacontact: Splashtop PR Team

Nuttige links:

https://www.splashtop.com

http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls...

© 2012 Good Technology, Inc. en haar verbonden entiteiten. Alle rechten voorbehouden. GOOD, GOOD TECHNOLOGY, the GOOD logo, GOOD FOR ENTERPRISE, GOOD FOR GOVERNMENT, GOOD FOR YOU, GOOD DYNAMICS, SECURED BY GOOD AND GOOD DYNAMICS APPKINETICS zijn handelsmerken van Good Technology, Inc. en zijn gerelateerde entiteiten. Alle handelsmerken, handelsnamen of servicemerken van derden kunnen worden geclaimd als eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De producten en technologie en producten van Good worden beschermd door Amerikaanse patenten en diverse andere buitenlandse patenten. Andere patenten zijn aangevraagd.

iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android is een handelsmerk van Google Inc. © 2012. Standaard ondersteuning voor Good Dynamics en Good for Enterprise omvat geen ondersteuning voor door Good Dynamics beveiligde toepassingen van derden.