Splashtop OS met Chromium Browser en Bing Search nu te downloaden op belangrijke notebooks en netbooks

Splashtop OS met Chromium-browser en Bing-zoekfunctie nu beschikbaar voor download op grote notebooks en netbooks
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Wereldwijde leider op het gebied van instant-on computing brengt browsercentrisch besturingssysteem naar de massa
FEBRUARI 23, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in instant-access computing, kondigt vandaag de directe beschikbaarheid aan van Splashtop® OS, een lichtgewicht, web-centrisch besturingssysteem geoptimaliseerd voor notebooks en netbooks. Splashtop OS werd afgelopen november voor het eerst geïntroduceerd als bèta en is een browsergebaseerd "companion OS" dat naast het Windows besturingssysteem bestaat. Voor slimme gebruikers die graag "leven in de cloud" willen uitproberen, biedt Splashtop OS een eenvoudige maar vertrouwde omgeving gebaseerd op Chromium, het open source project achter de Google Chrome browser.
Het nieuwe Splashtop OS, versie 1.0, biedt brede ondersteuning voor een breed scala aan pc-modellen, evenals een bijgewerkte versie van de Chromium-gebaseerde browser met één-klik toegang tot de Chrome Web Store voor eenvoudige installatie van duizenden webapps, games, extensies en thema's. Splashtop OS biedt ook direct zoeken, mogelijk gemaakt door Bing, zodat gebruikers binnen enkele seconden na het aanzetten van hun computer kunnen beginnen met het intypen van een zoekopdracht. Het is gratis te downloaden van Splashtop.
"Voor mensen die al hun tijd doorbrengen met het gebruik van webapps en -diensten zoals Facebook, Twitter, Dropbox Google Docs en Gmail, is het toevoegen van een snelle, veilige en beveiligde browser-centrische omgeving aan de traditionele desktop-georiënteerde omgeving totaal logisch," zegt Phil Sheu, CTO en mede-oprichter van Splashtop Inc. "Met Splashtop OS hoeven gebruikers geen nieuwe speciale hardware te kopen en hoeven ze niet zes maanden te wachten - ze kunnen het vandaag al krijgen. Als Splashtop OS een middelste initiaal zou hebben, zou het 'N' zijn voor 'nu'."
In tegenstelling tot eerdere Splashtop-producten, die white-label waren, vooraf geïnstalleerd en gedistribueerd op tientallen miljoenen pc's van grote OEM's zoals Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo en LG, zal het nieuwe product Splashtop-branded zijn en direct beschikbaar zijn voor eindgebruikers via een download van de website van het bedrijf. Splashtop OS is gestroomlijnd: het bevat geen native applicaties buiten de Chromium-gebaseerde browser en start direct op in een startscherm met een Bing-gebaseerd zoekvak in seconden.
De belangrijkste voordelen zijn onder andere:
Snel - start in slechts enkele seconden, veel eerder dan Windows;
Eenvoudig - met Instant Search, mogelijk gemaakt door Bing voor directe zoekopdrachten;
Veilig – combineert een lichtgewicht Linux-platform met de Chromium-browser;
Handig - alle belangrijke plug-ins, zoals Adobe Flash, zijn vooraf geïnstalleerd;
Slim - importeert automatisch kritieke instellingen uit Windows voor een gestroomlijnde set-up;
Persoonlijk: hiermee kunt u de omgeving eenvoudig aanpassen met duizenden web-apps, extensies, games en thema's uit de Chrome Web Store.
Beschikbaarheid & Platformondersteuning
Splashtop OS is vanaf vandaag direct beschikbaar via de website van het bedrijf. Met het Splashtop OS "opstartmenu" kunnen gebruikers bij het opstarten kiezen tussen Splashtop OS en Windows. Er is geen apart installatieprogramma nodig. Het bedrijf schat dat Splashtop OS met succes geïnstalleerd kan worden op de meerderheid van de pc-notebooks en netbooks die de afgelopen drie jaar zijn uitgebracht.
Over Splashtop
Splashtop Inc. (voorheen bekend als DeviceVM, Inc.) is opgericht in 2006 met als doel de computerervaring te optimaliseren zodat mensen overal snel toegang hebben tot inhoud en toepassingen. Het Splashtop OS-product, voor het eerst geïntroduceerd in 2007, is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers binnen enkele seconden na het inschakelen van hun pc online kunnen gaan, e-mail kunnen openen en met vrienden kunnen chatten. Splashtop Remote, de best verkopende zakelijke app in de VS volgens de verkopen en downloads in de Apple App Store, stelt gebruikers in staat om hun computerervaring volledig te benutten vanaf een smartphone of tablet, terwijl ze niet in de buurt van hun pc zijn.
Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" van PC World, de prijs "Best of What's New" van Popular Science en de prijs "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
Mediacontact:
Splashtop PR Team