Splashtop OS met Chromium Browser en Bing Search nu te downloaden op belangrijke notebooks en netbooks

Wereldwijd leider in instant-on computing brengt browser-centrisch OS naar de massa

FEBRUARI 23, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in instant-access computing, kondigde vandaag de onmiddellijke beschikbaarheid aan van Splashtop® OS, een lichtgewicht, web-centrisch besturingssysteem geoptimaliseerd voor notebooks en netbooks. Splashtop OS, dat in november vorig jaar als bèta werd geïntroduceerd, is een browsergebaseerd "companion OS" dat naast het Windows besturingssysteem bestaat. Voor slimme gebruikers die graag "leven in de cloud" willen proberen, levert Splashtop OS een eenvoudige maar vertrouwde omgeving gebaseerd op Chromium, het open source project achter de Google Chrome browser.

Het nieuwe Splashtop OS, versie 1.0, biedt brede ondersteuning voor een breed scala aan pc-modellen, evenals een bijgewerkte versie van de op Chromium gebaseerde browser met toegang met één klik tot de Chrome Web Store voor eenvoudige installatie van duizenden webapps, spelletjes, extensies en thema's. Splashtop OS levert ook instant search, ondersteund door Bing, waardoor gebruikers binnen enkele seconden na het aanzetten van hun computer kunnen beginnen met het intypen van een zoekopdracht. Het is beschikbaar als gratis download van Splashtop.

"Voor mensen die al hun tijd doorbrengen met het gebruik van webapps en diensten zoals Facebook, Twitter, Dropbox Google Docs en Gmail, is het toevoegen van een snelle, veilige en beveiligde browser-centrische omgeving aan de traditionele desktop-georiënteerde omgeving totaal zinvol," aldus Phil Sheu, CTO en mede-oprichter van Splashtop Inc. "Met Splashtop OS hoeven gebruikers geen nieuwe speciale hardware te kopen, en ze hoeven niet zes maanden te wachten - ze kunnen het vandaag nog krijgen. Als Splashtop OS een middelste initiaal had, zou het 'N' voor 'nu' zijn."

In tegenstelling tot eerdere Splashtop-producten die white label, voorgeïnstalleerd en gedistribueerd werden op tientallen miljoenen PC's van grote OEM's als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo en LG, zal het nieuwe product het Splashtop-merk dragen en direct beschikbaar zijn voor eindgebruikers via een download van de website van het bedrijf. Splashtop OS is gestroomlijnd: het bevat geen native toepassingen buiten de Chromium-gebaseerde browser, en start direct in een startscherm met een Bing-gebaseerd zoekvak in enkele seconden.

De belangrijkste voordelen zijn:

Snel - start in slechts enkele seconden, veel eerder dan Windows;

Easy - met Instant Search, ondersteund door Bing voor directe zoekopdrachten;

Safe - combineert een lichtgewicht Linux-platform met de Chromium-browser;

Handig - bevat alle belangrijke plug-ins, zoals Adobe Flash, voorgeïnstalleerd;

Smart - importeert automatisch kritische instellingen uit Windows voor een gestroomlijnde set-up;

Persoonlijk - hiermee kun je de omgeving eenvoudig aanpassen met duizenden webapps, extensies, games en thema's uit de Chrome Web Store.

Over Splashtop



Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" van PC World , de prijs "Best of What's New" van Popular Science , en de prijs "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine . Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

Mediacontact: Splashtop PR Team