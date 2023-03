Splashtop en NTT DoCoMo werken samen om "Splashtop Business Lite" veilige oplossing voor toegang op afstand te leveren aan zakelijke klanten

Splashtop Business Lite geeft zakelijke gebruikers op afstand toegang tot bedrijfsdesktops, applicaties en gegevens vanaf iPads, waardoor de bedrijfsproductiviteit wordt gestroomlijnd.

SAN JOSE, Californië. - 2 september 2014 - Splashtop Inc., wereldleider op het gebied van cross-device computing en samenwerking, kondigt een samenwerking aan met NTT DoCoMo om Splashtop Business Lite te leveren voor zakelijke NTT DoCoMo iPad-klanten. Splashtop Business Lite is opgenomen in het "Business Plus"-programma van NTT DoCoMo.

Splashtop Business Lite is remote desktop-software voor smartphones, tablets en computers waarmee gebruikers op afstand toegang kunnen krijgen tot de bedrijfscomputers en zaken kunnen doen terwijl ze niet op kantoor zijn. Splashtop heeft wereldwijd meer dan 18 miljoen gebruikers. De unieke technologieën van Splashtop zorgen voor een krachtige remote desktop-ervaring via alle draadloze netwerken, samen met verbeterde beveiligings- en beheerfuncties voor zakelijke klanten.

"We zijn verheugd samen te werken met NTT DoCoMo om de adoptie door zakelijke gebruikers te versnellen door eenvoudige NTT DoCoMo's 'Business Plus' facturering mogelijk te maken," aldus Mark Lee, CEO en oprichter van Splashtop. "Carriers vinden in Splashtop een meerwaarde voor hun klanten, terwijl ze de ARPU en stickiness vergroten."

"Splashtop Business Lite" van NTT DoCoMo is een op SaaS gebaseerde oplossing voor externe toegang en connectiviteit voor verschillende apparaten. Op dit moment omvat het "Business Plus"-programma van NTT DoCoMo 14 verschillende bedrijfsapps, met Splashtop als de enige remote desktop-oplossing. Docomo koos "Splashtop Business Lite" voor zijn zakelijke iPad-klanten om een verbeterde zakelijke productiviteit en beveiliging te bereiken.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en cloud overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze best presterende oplossing voor toegang tot remote desktops en toepassingen is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze award "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science, de "Best of 2012 CES"-award van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Het is het enige bedrijf dat de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies-award twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.