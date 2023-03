Splashtop en Lenovo werken samen om alle ThinkPad-tablets en pc's naadloos met elkaar te verbinden.

Alle ThinkPad-tablets en pc's worden gebundeld met Splashtop om persoonlijke clouds te maken voor het delen van inhoud en toepassingen over de schermen heen.

18 april 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag aangekondigd dat vanaf mei de bekroonde Splashtop Remote Desktop HD vooraf wordt geleverd op alle Lenovo ThinkPad tablets en Splashtop Streamer vooraf wordt geleverd op alle Lenovo ThinkPad PC's. Met Splashtop kunnen ThinkPad-gebruikers eenvoudig persoonlijke clouds creëren om op afstand toegang te krijgen tot bestanden en inhoud op elke computer vanaf een Thinkpad-tablet en andere mobiele apparaten.

"Lenovo ThinkPad is een leider in de persoonlijke cloud-revolutie, waardoor alle Thinkpad-apparaten naadloos verbinding kunnen maken en inhoud en toepassingen kunnen delen," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Met Splashtop kunnen ThinkPads snel worden veranderd in een digitale private cloud voor thuis of op kantoor."

"Lenovo is verheugd om onze ThinkPad-gebruikers te verrassen met Splashtop Externe Desktop HD op ThinkPad-tablets en Splashtop Streamer op pc's", aldus Mark Cohen, vice-president Ecosystem and Monetization, Lenovo. "Dit is onze eerste stap op weg naar het mogelijk maken van clouddiensten en het delen van inhoud en applicaties over meerdere apparaten en meerdere schermen die ThinkPad-gebruikers wensen."

Vanaf mei worden alle Lenovo ThinkPad-tablets vooraf gebundeld met Splashtop Externe Desktop HD om externe toegang tot elke computer mogelijk te maken. Alle Lenovo ThinkPad-pc's worden vooraf gebundeld met Splashtop Streamer.

Splashtop Externe Desktop HD is te koop voor een speciale promotieprijs van $8,99 USD (normale prijs van $19,99 USD) en Splashtop Externe Desktop voor $4,99 USD (normale prijs van $9,99 USD) op Lenovo App Shop, Lenovo Enterprise App Shop, Google Play en Amazon Appstore voor Android.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan 6 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, system integrators en service providers beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

