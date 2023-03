Splashtop en Lenovo lanceren Remote 3D Graphics voor Lenovo werkstations

Lenovo Remote 3D Graphics, ondersteund door Splashtop, is geoptimaliseerd voor NVIDIA Quadro GPU en levert ongekende 3D-prestaties op afstand.

San Jose, CA (PRWEB) - 1 oktober 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in platform agnostische cross-device computing en samenwerking, kondigt een samenwerking aan met Lenovo om remote 3D graphics streaming oplossing te leveren aan de Lenovo® ThinkStation® P500, P700 en P900. Klanten van Lenovo werkstations hebben nu op afstand toegang tot al hun big data, waaronder 3D CAD/CAM-bestanden, MRI- en röntgenbeelden, gegevens uit de olie- en energie-industrie, en animatie en videobeelden, vanaf elk apparaat op afstand.

Alle Lenovo-werkstationklanten kunnen gratis genieten van de Remote 3D Graphics-streaming-oplossing. Klanten die behoefte hebben aan verbeterde beheer-, beveiligings- en audittrails, evenals cross-netwerk streaming-mogelijkheden, kunnen upgraden naar Splashtop Business (cloud) of Splashtop Enterprise (op locatie). Splashtop Business en Enterprise zijn ontworpen voor overheids-, financiële, gezondheidszorg-, productie- en andere industrieën met hoge beveiligings- en regelgevingsvereisten.

"Splashtop Remote Desktop staat vooral bekend om zijn hoge prestaties en ondersteunt 3D-rendering met 60+ fps en een latentie van minder dan 30 ms via een wifi-netwerk", zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop, "Samen met Lenovo willen we de beste externe 3D-oplossing bieden aan werkstationklanten in de professionele markt, waardoor 3D-ontwerpers, artsen, onderzoekers, animators en dergelijke in goed kunnen werken.”

"Lenovo is een pionier in innovatie, toonaangevend op de pc- en mobiele markt. Klanten begrijpen onze inzet voor bruikbaarheid en prestaties", zegt Scott Ruppert, directeur Product en Verticale Marketing, "Door de samenwerking met Splashtop brengen we Lenovo Remote 3D Graphics naar onze best ontworpen werkstations ooit, de Lenovo P-serie ThinkStation werkstations, en zetten we onze erfenis van superieure betrouwbaarheid en innovatie voort."

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, waarbij smartphones, tablets, computers, tv's en clouds worden overbrugd. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als Lenovo, HP, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze hoogwaardige oplossing voor toegang tot externe desktoptoepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee jaar op rij (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

