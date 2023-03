Splashtop en Lenovo brengen 3D-grafische mogelijkheden op afstand naar LenovoThinkStation-klanten in China

Lenovo Remote Solution, ondersteund door Splashtop, is geoptimaliseerd voor GPU-aangedreven Lenovo ThinkStation en levert ongekende 3D-prestaties op afstand.

SAN JOSE, Calif. - 29 oktober 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigde een partnerschap aan met Lenovo om 3D grafische mogelijkheden op afstand te leveren aan alle Lenovo ThinkStation klanten in China. Klanten van ThinkStation hebben nu op afstand toegang tot hun 3D CAD / CAM, elektronisch medisch dossier (EMR / EHR) met MRI- en röntgenbeelden, visualisatieoplossing voor de olie- en energie-industrie, en animatiestudio die op afstand 3D- en videobewerkingshulpmiddelen gebruikt, vanaf elk apparaat op afstand.

Splashtop is een technologie voor schermweergave en -levering waarbij alleen schermpixels worden uitgebreid naar externe apparaten. Dit betekent dat er nooit gegevens de ThinkStation binnen de bedrijfsfirewall verlaten, waardoor Splashtop een zeer veilige oplossing is voor de overheid, financiële diensten, de gezondheidszorg, productie en andere industrieën met hoge beveiligings- en regelgevingsvereisten.

"Splashtop is de eerste en enige oplossing die 3D-gaming op afstand mogelijk maakt met meer dan 60 frames per seconde, met een latentie van minder dan 30 milliseconden via wifinetwerken", aldus Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. "Samen met Lenovo brengen we de beste remote 3D-oplossing in zijn klasse voor ThinkStation-klanten op de professionele markt, zodat gebruikers van 3D-toepassingen zoals ontwerpers, zorgverleners, onderzoekers, animators en andere mogelijkheden krijgen."

Lenovo Remote Solution, mogelijk gemaakt door Splashtop, is WAN-geoptimaliseerd om naadloos te werken met 3G- en 4G-netwerken. Met een Anywhere Access Pack-abonnement wordt de externe sessie versleuteld en intelligent gerouteerd via een gedistribueerde relay-infrastructuur in China, waaronder Alibaba's Alicloud en Shanda's Grand Cloud. Met snelkoppelingen en overlay-functies, bekend als aanpasbare snelkoppelingen en gamepad, kunnen mobiele professionals die apparaten met aanraakschermen gebruiken, effectief elke 3D-toepassing op afstand bedienen.

"Lenovo is de meest toonaangevende fabrikant van pc's en mobiele apparaten ter wereld en we innoveren voortdurend om waarden aan onze klanten te leveren", aldus Rob Herman, directeur van Lenovo Worldwide ThinkStation Product & Vertical Marketing, "Samen met Splashtop komen we met de Lenovo Remote Solution om onze ThinkStation-klanten in China te verrassen met baanbrekende en innovatieve externe 3D-mogelijkheden."

Over Splashtop

Splashtop Inc. biedt de beste cross-screen productiviteit en samenwerkingservaring in zijn klasse, waarbij smartphones, tablets, computers, tv's en clouds worden samengebracht. Met Splashtop Remote Desktop-diensten kunnen mensen hun favoriete apps, bestanden en gegevens openen en beheren via hun mobiele apparaten. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload van app-winkels en productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel, hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten gebundeld.

Deze geweldig presterende remote desktop- en applicatietoegang-oplossing is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze award "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science, en de award "Best of 2012 CES" van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com

