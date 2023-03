Splashtop, toonaangevende iOS en Android Remote Desktop App ontwikkelaar, lanceert gratis Remote Desktop App voor Windows PC's

Splashtop Externe Desktop biedt een echte HD-ervaring door Windows-pc's toe te voegen aan de reeds robuuste ondersteuning voor iOS, Android en webOS

19 juli 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag de release aangekondigd van zijn Windows client voor Splashtop Remote Desktop waarmee momenteel miljoenen mobiele apparaten, van tablets tot smartphones, op afstand toegang hebben tot pc's en Macs met volledige audio en high-definition (HD) video. Met Splashtop Remote Desktop voor Windows hebben gebruikers nu ook gratis PC-to-PC en PC-to-Mac toegang op afstand vanuit een privé-netwerk of via internet.

"Splashtop maakt onze visie waar om miljarden apparaten met elkaar te verbinden, of ze nu iOS, Android, webOS of Windows draaien," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Met onze nieuwe Windows-client kunnen we nu meer dan een miljard Windows-pc's en miljarden tablets en smartphones verbinden met pc's en Macs."

Splashtop Externe Desktop elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia tussen apparaten over te zetten, te converteren of te synchroniseren. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk met deze nieuwe app. Content voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-games, kan ook op afstand worden bekeken. Ga gewoon overal naartoe met alleen uw mobiele apparaat, smartphone, tablet, notebook of ultrabook en heb nog steeds volledige toegang tot uw pc of Mac met een Splashtop Streamer geïnstalleerd.

Dankzij de technologie waarop Splashtop patent heeft aangevraagd, kunnen de desktoptoepassingen audio en video van hoge kwaliteit leveren met behulp van de grafische verwerkingseenheid van een externe computer. In tegenstelling tot andere externe desktopproducten, biedt Splashtop gebruikers het volgende:

Geniet van HD-films en video's (tot 30 beelden per seconde), streaming vanaf een pc of Mac

Speel interactieve 3D-spellen met lage latency, zoals World of Warcraft, StarCraft of EA Sports.

Gemakkelijk in te stellen door de eenvoudige, intuïtieve interface

Splashtop Externe Desktop bestaat uit twee componenten:

Een Splashtop Remote Desktop applicatie die op het client-apparaat draait en iOS, Android, webOS en nu Windows ondersteunt.

De gratis Splashtop Streamer-software die op elke computer met Windows 7, Vista, XP of Mac OS X 10.6 of hoger is geïnstalleerd

Splashtop Externe Desktop voor Windows kan worden gedownload van www.splashtop.com/downloads

Over Splashtop

Splashtop Inc. is opgericht in 2006 met als doel mensen overal toegang te geven tot inhoud op verschillende apparaten en clouds. Het topproduct van Splashtop, Splashtop Externe Desktop, is een bestseller in de Apple App Store en Android Market, waardoor gebruikers kunnen genieten van een volledige computerervaring vanaf mobiele apparaten en pc's.

Tegenwoordig zijn splashtop-gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 70 miljoen pc's en mobiele apparaten van Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop ontving talrijke prijzen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, de "Best of What's New" award van Popular Science en "Best of 2011 CES" award van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose met kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Voor meer informatie, bezoek www.splashtop.com.

