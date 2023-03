Splashtop lanceert Wired XDisplay, de snelste oplossing voor het uitbreiden en spiegelen van uw computerscherm naar mobiele apparaten.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-device connectiviteit voor Internet of Things (IoT), waardoor remote support, samenwerking door schermdeling en cloud computing mogelijk wordt. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd. Splashtop ontwikkelde verschillende producten voor het onderwijs en 1:1 initiatieven, waaronder Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard en Mirroring360 (zie education.splashtop.com). Splashtop won de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" van LAPTOP Magazine, "One's to Watch" Award van NVIDIA in 2012 en 2013, en is Red Herring 100 North America finalist in 2013 en 2014. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met meerdere internationale kantoren. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com en www.mirroring360.com.

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Mediacontact

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com