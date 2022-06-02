Splashtop lanceert Wired XDisplay, de snelste oplossing voor het uitbreiden en spiegelen van uw computerscherm naar mobiele apparaten.
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
San Jose, CA - 2 september 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde marktleider in cross-device connectiviteit voor Internet of Things, kondigt zijn nieuwste toevoeging aan zijn productlijn voor schermspiegeling of uitbreiding aan - Splashtop Wired XDisplay. Als aanvulling op de bestaande bekroonde Splashtop Extended Wireless Display, die werkt in lokale WIFI setting, levert de nieuwe Splashtop Wired XDisplay verbeterde prestaties en betrouwbaarheid voor gebruikers door het gebruik van een USB lightning kabel tussen hun computers en Apple iOS apparaten. De oplossing zal binnenkort worden uitgebreid om Android tablets en telefoons te ondersteunen, met behulp van een standaard USB kabel.
Splashtop Wired XDisplay verandert een iPhone of iPad in een extra beeldscherm voor uw computer, waardoor de productiviteit toeneemt. De belangrijkste kenmerken zijn:
* Hoge prestaties (1080P of retina display bij 60fps)
* Ondersteuning voor Windows 7 standaard Aero-bureaubladthema met transparante vensters
* Automatische oriëntatie wanneer de iPhone wordt gedraaid (werkt zowel liggend als in staand)
* Mogelijkheid om de positie van uw extra beeldscherm ten opzichte van de computer te kiezen
* Veilige bekabelde verbinding
"Ons doel is om onze gebruikers te verrassen met een supersnelle en gebruiksvriendelijke oplossing voor schermspiegeling en uitbreiding op elk apparaat dat gebruikers kunnen hebben, of ze nu draadloos of bedraad zijn aangesloten", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “Tegenwoordig gebruiken miljoenen gebruikers Splashtop-producten voor externe ondersteuning, externe toegang, samenwerking en schermdeling op al hun apparaten; het aantal verbonden apparaten of IoT groeit de komende jaren exponentieel in bedrijven en woningen."
Splashtop Wired XDisplay voor het spiegelen en uitbreiden van uw computerscherm naar iOS-apparaten is verkrijgbaar in de Apple AppStore:
Gratis proefversie voor iPod, iPhone en iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032
Koop de volledige versie voor de iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353
Koop de volledige versie iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922
Ga voor meer informatie over Splashtop Wired XDisplay naar https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-device connectiviteit voor Internet of Things (IoT), waardoor remote support, samenwerking door schermdeling en cloud computing mogelijk wordt. Meer dan 20 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores en productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel en anderen hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd. Splashtop heeft verschillende producten ontwikkeld voor het onderwijs en 1:1-initiatieven, waaronder Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard en Mirroring360. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product"-award van PC World, de "Best of What's New" van Popular Science, de "Best of 2012 CES"-award van LAPTOP Magazine en de "Ones to Watch"-award van NVIDIA in 2012 en 2013 gewonnen, en was Red Herring 100 North-America finalist in 2013 en 2014. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië en heeft daarnaast meerdere internationale kantoren. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com en www.mirroring360.com.
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com