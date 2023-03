Splashtop lanceert Whiteboard voor Android - de enige interactieve whiteboard-app voor Android-tablets

Met meer dan 20.000 iPad-klassen die Splashtop Whiteboard gebruiken, is het nu ook beschikbaar voor Android-tablets, zodat leraren hun leerlingen kunnen betrekken met behulp van de nieuwste mobiele technologie.

13 maart 2012 - CUE, Palm Springs, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in cross-device computing, zal voor het eerst overal Splashtop Whiteboard voor Android demonstreren op de Computer Using Educators' Conference, CUE 2012, 15-17 maart in Palm Springs, CA.

Met Splashtop Whiteboard kunnen docenten en leerlingen hun tablet eenvoudig omtoveren tot een interactief whiteboard. Het is gebouwd bovenop Splashtop Externe Desktop, de bekroonde app van het bedrijf waarmee gebruikers hun eigen persoonlijke cloud kunnen maken om toegang te krijgen tot bestanden, applicaties en om inhoud te bekijken en te beluisteren, rechtstreeks vanaf een pc of Mac zonder dat bestand of apps moeten gesynchroniseerd of gekopieerd worden tussen verschillende apparaten.

Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren en leerlingen via Wi-Fi verbinding maken met een computer vanaf een Android-apparaat of iPad, om te genieten van Flash-media met volledig gesynchroniseerde video en audio, hun favoriete onderwijstoepassingen te bedienen en lesinhoud te annoteren met een volledig uitgeruste werkbalk. Leraren kunnen met leerlingen communiceren aan hun bureau of vanuit alle vier de hoeken van de klas.

“We luisterden naar onze klanten en vervulden hun verzoeken. Sinds de lancering van Whiteboard schreeuwen leraren om Whiteboard voor Android ”, zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Nu kunnen docenten en studenten genieten van de beste interactieve whiteboard-app-oplossing die naar hun favoriete Android-tablet wordt gestreamd tegen een fractie van de kosten van traditionele interactieve whiteboard-producten."

"Te vaak verwerpen scholen hoe belangrijk het is dat leraren en leerlingen verder kunnen schrijven en annoteren dan de mogelijkheden van een toetsenbord. Lenovo zet zich in voor het gebruik van een digitale pen in het klaslokaal om de leerresultaten te ondersteunen," aldus Sam Morris, manager onderwijsoplossingen bij Lenovo. "We zijn erg enthousiast dat Splashtop een interactief whiteboard heeft geleverd waarmee leerlingen en leraren de kracht van schrijven en annoteren kunnen benutten met onze Android ThinkPad Tablet en zijn digitale stylus".

CUE-gangers kunnen een demonstratie zien van Whiteboard voor Android en iPad op de Splashtop Booth, #342. Als bonus krijgen klanten die tijdens de show Splashtop Whiteboard kopen een gratis stylus.

Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren:

Behoud de controle - Krijg volledige controle over Mac- of pc-applicaties, zoals Apple Keynote® of Microsoft PowerPoint®, allemaal vanaf hun tablet. Het is niet nodig om vast te zitten aan de voorkant van de klas. Wees vrij om rond te dwalen. Geef de tablet aan een student en laat hun fantasie de rest doen!

Alles annoteren - Gebruik gebaren om te tekenen en te markeren met verschillende gekleurde en grote pennen, markeerstiften, vormen en tekstgereedschappen over bestaande inhoud of lege, gelijnde of gegraveerde achtergronden. Maak snapshots van het scherm en sla ze op in de galerij voor later gebruik of e-mail ze naar leerlingen, ouders of collega's.

Een publiek boeien - Rich media content wordt in hoge definitie afgespeeld op een tablet. Speel Adobe Flash content, iTunes muziek, DVD's, CD's, etc. af zoals ze bedoeld zijn. Onthul langzaam tekst of afbeeldingen om de aandacht van het publiek vast te houden met het schermschaduwgereedschap. Of gebruik de Spotlight tool om de aandacht op slechts één deel van het scherm te houden.

Splashtop Whiteboard kan worden gedownload uit de Google Play voor $9,99 voor een beperkte tijd 50% korting op de normale prijs van $19,99 (vereist Android v3.1 of v4.0). Splashtop Whiteboard voor iPad is voor $19,99 USD verkrijgbaar in de Apple App Store en is ook te koop onder Apple VPP. Bezoek www.splashtop.com/whiteboard voor meer informatie over Splashtop Whiteboard.

Bekijk een leraar die Splashtop Whiteboard in de klas gebruikt op een Android-tablet op https://www.youtube.com/watch?v=aTKL6rkW9OY

Splashtop Remote Desktop maakt het overbrengen, converteren of synchroniseren van bestanden en multimedia tussen apparaten overbodig. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk. Inhoud voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-spellen, kan ook op afstand worden genoten. Gebruikers van Splashtop Remote Desktop kunnen apparaten via internet of LAN met elkaar verbinden.

Over Splashtop

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste computerervaring voor verschillende apparaten te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. De producten van Splashtop zijn verzonden op meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel en andere partners. Splashtop Externe Desktop en Whiteboard zijn de best verkopende apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World en Amazon Appstore voor Android, en verrukken miljoenen mobiele gebruikers met krachtige, interactieve toegang tot hun favoriet applicaties, media-inhoud en bestanden altijd en overal.

Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en clouddiensten nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT- en dienstverleners hun tabletpersoneel in minder dan 30 minuten "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten en tegelijkertijd voldoen aan de beveiligings- en compliance-eisen van het bedrijf.

Splashtop producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen - "Most Innovative Product" award van PC World, de "Best of What's New" award van Popular Science de "Best App/Software of CES 2011" en "Best Mobile App of CES 2012" awards van LAPTOP Magazine en is de 20e meest populaire app in de Apple App Store Rewind voor 2011. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

