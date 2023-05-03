Splashtop lanceert de eerste krachtige externe ervaring die is ontworpen voor creatieve individuen en studio's

Splashtop lanceert de eerste krachtige remote ervaring die is ontworpen voor creatieve individuen en studio's
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De lancering van Splashtop Business Access Performance brengt een eersteklas remote ervaring naar bedrijven en individuen die de beste performance features nodig hebben
Cupertino, Californië - 3 mei 2023 - Splashtop, een voorloper in remote oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen, heeft vandaag de lancering van Splashtop Business Access Performance aangekondigd - een nieuwe remote accessoplossing die is geoptimaliseerd voor onafhankelijke kunstenaars en gamers, voor architectuur en design en andere creatieve bedrijven. Business Access Performance stelt creatieve professionals in staat om nieuwe niveaus van productiviteit te bereiken binnen een externe omgeving die doorgaans alleen te zien is in dure bedrijfsoplossingen. Nu hebben gebruikers met unieke en veeleisende performancebehoeften een betaalbare oplossing van professionele kwaliteit die is uitgerust met functies die essentieel zijn om te voldoen aan hun snelheids- en kwaliteitseisen, zelfs onderweg.
Business Access Performance geeft creatieve professionals de flexibiliteit en concurrentievoordeel om hun beste werk te leveren, waar ze ook zijn en vanaf elk apparaat, inclusief mobiele apparaten en tablets. Professionals die in kleine creatieve bedrijven werken en grote prestaties nodig hebben, zoals game-ontwikkelaars en architecten, kunnen verbinding maken met resource-intensieve apps en software zoals AutoCAD, Modo-renderingssoftware en tools als DaVinci Resolve en Adobe Premiere. Splashtop is ook geoptimaliseerd voor een verscheidenheid aan hardware, waaronder de nieuwste grafische kaarten en grafische processing units (GPU's) van Nvidia, Intel en AMD.
Individuele gebruikers en freelancers hebben nu een betaalbare remote access oplossing die het verschil maakt. Gamers kunnen vrijwel overal streamen en spelen met onberispelijk geluid en kleur, voor een meeslepende, vrijwel vertragingsvrije ervaring. Fotografen, videografen, ontwerpers en andere creatieve professionals zijn vaak onderweg, maar hebben ook dan de beste snelheids- en performancefuncties nodig, ongeacht de branche of locatie. Met Business Access Performance kunnen gebruikers onbewerkte content en beeldmateriaal vanaf locatie uploaden en vervolgens op afstand toegang krijgen tot bewerkingssoftware op hun primaire werkcomputer om postproductiewerk met volledige flexibiliteit te voltooien.
“Splashtop staat bekend om onze toewijding om de lat voor gebruiksgemak en prestaties in de branche voortdurend te verhogen. We werken nauwgezet samen met chipmakers zoals NVIDIA, AMD en Intel, hardwaremakers zoals WACOM, softwareleveranciers zoals Adobe, Autodesk en Solidworks en netwerkinfrastructuurproviders zoals AWS, OCI, GCP en Azure – om de gebruikerservaring te optimaliseren en elke mogelijke milliseconde latency te verkorten”, zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Met de lancering van Business Access Performance en het upgraden van Splashtop Enterprise met alle geavanceerde prestatievoordelen, maken we het voor kunstenaars en ontwerpers mogelijk om overal te werken, en voor studio's om talenten van overal aan te trekken."
Creatieve functies en voordelen zijn onder meer:
Betrouwbare 4K-snelheden – Werk in realtime met 4K HD-kwaliteit en framesnelheden tot 60 frames per seconde (fps).
4:4:4 kleur – Ervaar de meest nauwkeurige kleuren, contrasten en beelddetails.
High Fidelity Audio - Stem af op ultrahoge audiobitsnelheden voor gedetailleerde geluidsbewerking, AV-synchronisatie en postproductie.
Remote Stylus – Geniet van verbeterde druk, oriëntatie, kanteling en grootte van stylusdevices en pennen tijdens remote sessies.
USB-apparaatomleiding – Werk nauwkeurig op afstand met behulp van gespecialiseerde remote tools, waaronder 3D-muizen voor efficiënter werken met 3D-software, en aangepaste gamepads en controllers om de ontwikkeling van games naar een hoger niveau te tillen.
Microfoondoorvoer – Verbind virtueel een lokale microfooningang met een externe computer en krijg naadloos toegang tot benodigde apps, zoals opname-, vergader- en dicteersoftware.
Klaar voor Wacom-optimalisatie (Project Mercury) - Creëer onberispelijke illustraties met uiterste precisie in een volledig geoptimaliseerde remote omgeving met behulp van interactieve Wacom-apparaten en de nauw geïntegreerde oplossing van Splashtop.
Alle prestatiefuncties zijn beschikbaar in Splashtop Enterprise voor Media & Entertainment (M&E), Architectuur, Engineering en Constructie (AEC), Broadcast, Game-development en andere industrieën die verbeterde beveiliging nodig hebben, zoals single sign-on (SSO), gedetailleerde controle, SIEM integratie, enterprise-API's en andere mogelijkheden.
Splashtop biedt de beste waarde- en prestatiefuncties die beschikbaar zijn in een remote accessoplossing voor mediaprofessionals, en werd uitgeroepen tot winnaar van de 2023 NAB Show Product of the Year Award in de categorie Remote Production tijdens het 100-jarig jubileum van dit event. Business Access Performance is per direct beschikbaar. Ga voor meer informatie naar Splashtop.com/products/business-access/performance.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com