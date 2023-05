Splashtop lanceert de eerste krachtige externe ervaring die is ontworpen voor creatieve individuen en studio's

Lancering van Splashtop Business Access Performance zorgt voor een eersteklas ervaring op afstand voor bedrijven en individuen die de beste prestatiefuncties in hun klasse nodig hebbenCupertino, Californië - 3 mei 2023 -Splashtop, een leider in oplossingen op afstand die de wereld van werken overal vereenvoudigen, vandaag kondigde de lancering aan van Splashtop Business Access Performance - een nieuwe oplossing voor externe toegang die is geoptimaliseerd voor onafhankelijke artiesten, gamers, architectuur en design en creatieve bedrijven. Business Access Performance stelt creatieve professionals in staat om nieuwe niveaus van productiviteit te bereiken binnen een externe omgeving die doorgaans alleen te zien is in dure bedrijfsoplossingen. Nu hebben gebruikers met unieke veeleisende prestatiebehoeften een betaalbare oplossing van professionele kwaliteit die is uitgerust met functies die essentieel zijn om te voldoen aan hun snelheids- en kwaliteitseisen, zelfs onderweg.

Business Access Performance geeft creatieve professionals de flexibiliteit en concurrentiekracht om hun beste werk te leveren, waar ze ook zijn en vanaf elk apparaat, inclusief mobiele apparaten en tablets. Professionals die in kleine creatieve bedrijven werken en prestaties op ondernemingsniveau nodig hebben, zoals game-ontwikkelaars en architecten, kunnen verbinding maken met resource-intensieve apps en software zoals AutoCAD, Modo-modelleringssoftware en niet-lineaire bewerkingstools zoals DaVinci Resolve en Adobe Premiere. Splashtop is ook geoptimaliseerd voor een verscheidenheid aan hardware, waaronder de nieuwste grafische kaarten en grafische verwerkingseenheden (GPU's) van Nvidia, Intel en AMD.

Individuele gebruikers en freelancers hebben nu een betaalbare oplossing voor toegang op afstand die een prestatie levert. Gamers kunnen vrijwel overal streamen en spelen met onberispelijk geluid en kleur, voor een meeslepende, vrijwel vertragingsvrije ervaring. Fotografen, videografen, ontwerpers en andere creatieve professionals reizen vaak offsite, maar hebben nog steeds verbeterde snelheids- en prestatiefuncties nodig, ongeacht de branche of locatie. Met Business Access Performancekunnen gebruikers onbewerkte inhoud en beeldmateriaal vanuit het veld uploaden en vervolgens op afstand toegang krijgen tot bewerkingssoftware op hun primaire werkstation om postproductiewerk met volledige flexibiliteit te voltooien.

“Splashtop staat bekend om onze toewijding om de lat voor bruikbaarheid en prestaties in de branche voortdurend te verhogen. We werken nauwgezet samen met chipmakers zoals NVIDIA, AMD en Intel, hardwaremakers zoals WACOM, toolleveranciers zoals Adobe, Autodesk en Solidworks en netwerkinfrastructuurproviders zoals AWS, OCI, GCP en Azure – om de gebruikerservaring te optimaliseren en scheren elke mogelijke milliseconde latentie af”, zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Met de lancering van Business Access Performance en het upgraden van Splashtop Enterprise met alle geavanceerde prestatievoordelen, maken we het voor artiesten en ontwerpers mogelijk om overal te werken, en voor studio's om talenten van overal aan te trekken."

Creatieve functies en voordelen zijn onder meer:

Betrouwbare 4K-snelheden – Werk in realtime met 4K HD-kwaliteit en framesnelheden tot 60 frames per seconde (fps).

4:4:4 kleur – Ervaar de meest nauwkeurige kleuren, contrasten en beelddetails.

High Fidelity Audio - Stem af op ultrahoge audiobitsnelheden voor gedetailleerde geluidsbewerking, AV-synchronisatie en postproductie.

Stylus op afstand – Geniet van verbeterde druk, oriëntatie, kanteling en grootte van stylusapparaten en pennen tijdens een sessie op afstand.

USB-apparaatomleiding – Werk nauwkeurig op afstand met behulp van gespecialiseerde tools op afstand, waaronder een 3D-muis voor efficiënter werken met 3D-modelleringssoftware, en aangepaste gamepads en controllers om game-ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen.

Microfoondoorvoer – Verbind virtueel een lokale microfooningang met een externe computer en krijg naadloos toegang tot benodigde apps, zoals opnamesoftware, vergadersoftware en dicteersoftware.

Klaar voor Wacom-optimalisatie (Project Mercury) - Creëer onberispelijke illustraties met uiterste precisie in een volledig geoptimaliseerde externe omgeving met behulp van interactieve Wacom-apparaten en de nauw geïntegreerde oplossing van Splashtop.

Alle prestatiefuncties zijn beschikbaar in Splashtop Enterprise voor Media & Entertainment (M&E), Architectuur, Engineering en Constructie (AEC), Uitzending, Game-ontwikkeling en andere industrieën die verbeterde beveiliging nodig hebben, zoals eenmalige aanmelding (SSO), gedetailleerde controle, SIEM integratie, enterprise-API's en andere mogelijkheden.

Splashtop biedt de beste waarde- en prestatiefuncties die beschikbaar zijn in een oplossing voor externe toegang voor mediaprofessionals, en werd uitgeroepen tot winnaar van de 2023 NAB Show Product of the Year Award in de categorie Productie op afstand tijdens het 100-jarig jubileum van het evenement. Business Access Performance is per direct beschikbaar. Ga voor meer informatie naar Splashtop.com/products/business-access/performance.

Over Splashtop

Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP-ondersteuning op afstand leveren een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat om 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps te bereiken met ultralage latentie. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties, brede apparaatondersteuning en responsieve klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, genieten wereldwijd van Splashtop-producten. Splashtop.com