Met de Mirroring360 Sender kunnen presentatoren, docenten en gamers hun computerschermen draadloos delen op een groot scherm, met superprestaties!

San Jose, CA - 27 mei 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt haar nieuwste toevoeging aan haar screenmirroring en uitgebreide productlijn aan - de Mirroring360 Sender. Of het nu in een vergaderzaal, klaslokaal of familiekamer is, gebruikers kunnen direct hun Windows PC of tabletscherm streamen naar een grote TV / display die verbinding maakt met een Apple TV, een computer, of een reeks media-apparaten zoals de Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, of de Google Nexus Player.

De Mirroring360 Sender is beschikbaar voor Windows 7, Windows Vista en Windows 8 computers. Eenmaal geïnstalleerd, zal het het WiFi-netwerk gebruiken om te zoeken naar compatibele ontvangers, waaronder Apple TV en elke computer of apparaat waarop Mirroring360 ontvangersoftware is geïnstalleerd (klik hier voor een volledige lijst van systemen). Hoewel PC schermspiegeling en uitgebreide technologie niet nieuw is, is de Mirroring360 Sender de best presterende oplossing tot nu toe, zowel wat betreft framerate als latency. Dit opent de deur naar een reeks nieuwe mogelijkheden in de huidige mediarijke wereld, met name op het gebied van afbeeldingen, video's en spelletjes.

Met deze nieuwe toevoeging ondersteunt de Mirroring360 productfamilie nu razendsnelle schermdeling vanaf vrijwel elk apparaat dat je bij je hebt, waaronder iPad, iPhone, PC, Mac, Surface Pro en Android 5 apparaten. Sinds de eerste lancering medio 2014 hebben duizenden bedrijven en scholen met BYOD- en 1:1-initiatieven Mirroring360 ingezet om gebruikers in staat te stellen beter samen te werken met behulp van hun apparaten, zoals het maken van presentaties, lesgeven, trainen en het tonen/opnemen van (mobiele) apps en content. Een andere reden voor de snelle adoptie is de focus van het product op het gemak waarmee bedrijven en schooldistricten het product kunnen implementeren en gebruiken. Dankzij de unieke Mirroring Assist en de functies voor grote implementaties kunnen IT-beheerders de oplossing uitrollen zonder hun netwerken opnieuw te configureren of nieuwe netwerkapparatuur aan te schaffen. Meer informatie over Mirroring Assist.

"Ons doel is om onze gebruikers te verblijden met een supersnelle en gebruiksvriendelijke oplossing om te delen en samen te werken vanaf welk apparaat ze ook bij zich hebben." zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Steeds meer beeldschermen in vergaderruimtes zijn verbonden met Apple TV, Amazon Fire TV of computers. Met Mirroring360 hoef je je geen zorgen meer te maken over de verschillende dongles en draden; iedereen kan direct zijn presentatie, app of media-inhoud naar het grote scherm stralen. In combinatie met de Mirroring360-ontvanger kunnen gebruikers zelfs meerdere mensen hun schermen naast elkaar laten casten."

Mirroring360 Sender voor Windows is momenteel in de aanbieding voor $6.99 (50% korting) voor een beperkte tijd, met een gratis proefperiode van 14 dagen. Zie www.mirroring360.com/pc_appletv.

