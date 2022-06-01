Splashtop lanceert Splashtop On-Demand Support (SOS) voor MSP's en IT-professionals
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Eenvoudig, snel en voordelig alternatief voor TeamViewer, LogMeIn Rescue, Cisco WebEx en Citrix GotoAssist; gratis voor niet-commercieel gebruik.
San Jose, CA - 9 december 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device toegang op afstand, ondersteuning en samenwerking, kondigt Splashtop On-Demand Support (SOS) aan, een oplossing geoptimaliseerd voor MSPs en IT-professionals die op zoek zijn naar een kosteneffectieve, best-in-class oplossing voor ondersteuning op afstand. Ontevreden over de escalerende verlengingsprijzen en ontoereikende klantenservice van bestaande oplossingen voor ondersteuning op afstand, kunnen MSPs en IT'ers nu migreren naar Splashtop On-Demand Support (SOS), waarbij ze kunnen profiteren van de volgende voordelen:
Kosteneffectieve oplossing voor een fractie van de kosten van een alternatief: € 244 per technicus per jaar
Snel - Splashtop staat bekend om zijn hoge prestaties zonder vertraging.
Eenvoudige Ad-hoc, begeleide ondersteuningsoplossing, zonder installatie door gebruikers.
Naadloze connectiviteit over elk netwerk
Robuuste beveiliging - TLS en 256-bit AES encryptie
Ingebouwde bestandsoverdracht
Splashtop On-Demand Support is ook goed geïntegreerd met verschillende oplossingen voor Remote Monitoring and Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) en helpdesks. IT-professionals en MSP's wordt zo de mogelijkheid geboden om effectiever te zijn in het bedienen van hun klanten.
"Meer dan twintigduizend MSP's en IT's hebben Splashtop Business en Splashtop Business for Remote Support geadopteerd," aldus Mark Lee, Splashtop CEO. "Velen hebben gevraagd om ad-hoc, on-demand ondersteuning op afstand, en we zijn verheugd dat we SOS nu kunnen leveren."
IT-professionals en MSP's ondersteunen al miljoenen onbemande computers met Splashtop Business en Splashtop Business for Remote Support door vooraf Splashtop Streamers (agents) te installeren. Nu stelt Splashtop On-Demand Support (SOS) IT-professionals en MSP's in staat om klanten op afstand eenvoudig te ondersteunen, zonder vooraf een Splashtop Streamer (agent) te installeren. Nu biedt Splashtop een volledig geïntegreerde oplossing voor zowel bemande als onbemande ondersteuningsdiensten op afstand.
Splashtop on-Demand Support is gratis voor niet-commercieel gebruik.
Meer informatie en aanmelden voor een gratis proefperiode: https://www.splashtop.com/sos
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com