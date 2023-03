Splashtop lanceert Splashtop K.K. in Japan

Splashtop richt zich met zijn Splashtop Pro-product op de Japanse MKB- en ondernemingsmarkt

12 maart 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde vandaag de opening aan van haar dochteronderneming in Tokio, Japan, opgericht om verkoop en ondersteuning te bieden voor haar Splashtop Pro productlijn.

Splashtop Pro is ontworpen voor zakelijke IT, serviceproviders en systeemintegrators om een mobiel personeelsbestand met tablets in dertig minuten mogelijk te maken. Met Splashtop Pro kan IT veilig mobiele apparaten en computerapparaten beheren en bewaken via een gebruiksvriendelijke cloudgebaseerde webconsole. IT kan beleid implementeren en instellen waarmee mobiele medewerkers gebruik kunnen maken van persoonlijke, privé- en openbare clouds, of ze nu op een fysieke of virtuele machine draaien.

Splashtop Pro maakt gebruik van Splashtop's bekroonde technologie voor externe desktops, waarmee gebruikers een persoonlijke cloud kunnen maken om bestanden en programma's te bekijken en te beluisteren, rechtstreeks vanaf een pc of Mac, zonder dat ze bestanden of programma's hoeven te synchroniseren of te kopiëren tussen apparaten.

Tegenwoordig genieten meer dan zes miljoen tablet- en smartphonegebruikers van Splashtop mobiele apps. Splashtop Externe Desktop was de # 11 best beoordeelde iPad-app voor iPad en de best verkochte iPad-app voor bedrijven in Japan in 2011.

"De opening van de nieuwe vestiging in Japan zal Splashtop in staat stellen zijn Japanse klantenbestand snel te laten groeien en de activiteiten in deze belangrijke regio uit te breiden. Tegelijkertijd benadrukt de formele aanwezigheid van Splashtop in Japan onze betrokkenheid bij onze Japanse partners en zakelijke gebruikers," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop.

Jin Koh, VP Mobile Solutions voor Splashtop, zal de Japanse activiteiten leiden. "Splashtop Pro wordt snel overgenomen en ingezet door Japanse systeemintegrators om remote desktop en virtuele desktop oplossingen te leveren aan hun klantenbestand," aldus Jin Koh. "We willen een belangrijke rol spelen bij het mogelijk maken van de mobiele beroepsbevolking in Japan."

Japan is een belangrijke markt voor mobiele apps vanwege de wijdverbreide invoering van mobiele apparaten en de fenomenale groei van apps. In 2011 bijvoorbeeld zag Japan volgens AppAnnie een stijging van 98% in downloads en een stijging van 88% in inkomsten voor iPad en iPhone apps.

Het nieuwe kantoor van Splashtop K.K. bevindt zich in het centrum van de Tokio Marunouchi, het centrale zakendistrict in Japan.

Splashtop Remote Desktop maakt het overzetten, converteren of synchroniseren van bestanden en multimedia tussen apparaten overbodig. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk. Inhoud voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-spellen, kan ook op afstand worden genoten. Gebruikers van Splashtop Remote Desktop kunnen apparaten via internet of LAN met elkaar verbinden.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste computerervaring voor verschillende apparaten te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. De producten van Splashtop zijn verzonden op meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel en andere partners. Splashtop Externe Desktop en Whiteboard zijn de best verkopende apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World en Amazon Appstore voor Android, en verrukken miljoenen mobiele gebruikers met krachtige, interactieve toegang tot hun favoriet applicaties, media-inhoud en bestanden altijd en overal.

Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en clouddiensten nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT- en dienstverleners hun tabletpersoneel in minder dan 30 minuten "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten en tegelijkertijd voldoen aan de beveiligings- en compliance-eisen van het bedrijf.

Splashtop producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen - "Most Innovative Product" award van PC World, de "Best of What's New" award van Popular Science de "Best App/Software of CES 2011" en "Best Mobile App of CES 2012" awards van LAPTOP Magazine en is de 20e meest populaire app in de Apple App Store Rewind voor 2011. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

