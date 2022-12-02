Splashtop lanceert Splashtop Business voor ondersteuning op afstand, de eenvoudige, betrouwbare en kosteneffectieve vervanging voor LogMeIn en TeamViewer
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Meer dan twintigduizend MSP's zijn van LogMeIn en TeamViewer op Splashtop overgestapt
San Jose, CA - 1 september 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt Splashtop Business for Remote Support aan, een oplossing geoptimaliseerd voor vluchtelingen van LogMeIn Pro, LogMeIn Central, TeamViewer, Citrix GoToMyPC en Citrix GoToAssist. Ontevreden over de escalerende verlengingsprijzen bij LogMeIn, TeamViewer en andere producten, zijn veel MSP's en IT's naar Splashtop gekomen. Om de migratie gemakkelijk te maken, biedt de nieuwe Splashtop Business for Remote Support
Verbeterde implementatiemogelijkheden zodat MSP's en IT's gemakkelijk bestaande LogMeIn- of TeamViewer-agents kunnen vervangen door Splashtop Streamers
Verbeterde groeperingsfunctie die duizenden computers onder beheer ondersteunt
Mogelijkheid voor MSP's en IT's om klanten eenvoudig gratis toegang te geven tot hun eigen computers, als onderdeel van het nieuwe prijsmodel.
Nieuw computergebaseerd prijsmodel zodat MSP's en IT's gemakkelijk de aanzienlijke kostenbesparing kunnen zien bij de overstap op Splashtop Business for Remote Support
"Meer dan twintigduizend MSP's en IT's zijn van LogMeIn, TeamViewer, Citrix en andere oplossingen overgestapt op Splashtop", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “We willen het mensen gemakkelijker maken om op Splashtop over te stappen en we willen de prijzen eenvoudig vergelijken. Splashtop Business for Remote Support is geoptimaliseerd voor MSP's en IT's die ondersteuning op afstand bieden.”
“Ik hou van Splashtop !! Ik was verdwaald sinds LogMeIn hun beleid heeft gewijzigd. Dit maakt het voor mij veel gemakkelijker om computers op ons kantoor te beheren. Dank u!!!" Sue Diggs, Office Manager, Malkerson Gunn Martin, LLP
"Het prijsvoordeel van Splashtop ten opzichte van TeamViewer is immens en jullie software werkt net zo soepel als TeamViewer. Ik heb nu Splashtop gekocht, wat we mede hebben gedaan vanwege jullie geweldige ondersteuning!" Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH
"Ik gebruik TeamViewer en LogMeIn al jaren voor ondersteuning op afstand. Toen kwam Splashtop en dat is sneller en goedkoper. Eenvoudige UI, zeer efficiënt en GREAT CUSTOMER SUPPORT!" Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems
“VEEL sneller verbinding maken, verbreken en weergeven LogMeIn. Hartelijk dank aan iedereen bij Splashtop voor het ontwikkelen van een goed product dat me kon ondersteunen tijdens de proefperiode. Ik kijk uit naar een lange relatie”, Andrew Gordon, Logic Computers
"Jullie product is zo stabiel geworden dat ik er elke dag van afhankelijk ben. Het is in mijn ogen beter dan LogMeIn. Verbindingen zijn zo stabiel dat ze dagenlang verbonden blijven. Ik heb Splashtop aanbevolen aan een paar vrienden die TeamViewer hebben. Ze betaalden veel meer, en ik vind de mijne beter. Eenvoudig te installeren en minder stappen vereist om aan de slag te gaan op de computer van een klant,” Barry L Salter, Hosting Master Internet
Meer dan twintigduizend MSP's en IT-organisaties gebruiken Splashtop Business al om miljoenen computers te beheren. Splashtop kan worden geïntegreerd met verschillende RMM-, PSA-, online ticketing- en online helpdeskoplossingen op de markt om MSP's en IT-ers een naadloze ervaring te bieden om hun werk uit te voeren.
Meer informatie: https://www.splashtop.com/remote-support
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com