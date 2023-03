Splashtop lanceert Splashtop Business voor ondersteuning op afstand, de eenvoudige, betrouwbare en kosteneffectieve vervanging voor LogMeIn en TeamViewer

Meer dan twintigduizend MSP's zijn van LogMeIn en TeamViewer op Splashtop overgestapt

San Jose, CA - 1 september 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt Splashtop Business for Remote Support aan, een oplossing geoptimaliseerd voor vluchtelingen van LogMeIn Pro, LogMeIn Central, TeamViewer, Citrix GoToMyPC en Citrix GoToAssist. Ontevreden over de escalerende verlengingsprijzen bij LogMeIn, TeamViewer en andere producten, zijn veel MSP's en IT's naar Splashtop gekomen. Om de migratie gemakkelijk te maken, biedt de nieuwe Splashtop Business for Remote Support

Verbeterde implementatiemogelijkheden zodat MSP's en IT's gemakkelijk bestaande LogMeIn- of TeamViewer-agents kunnen vervangen door Splashtop Streamers

Verbeterde groeperingsfunctie die duizenden computers onder beheer ondersteunt

Mogelijkheid voor MSP's en IT's om klanten eenvoudig gratis toegang te geven tot hun eigen computers, als onderdeel van het nieuwe prijsmodel.

Nieuw computergebaseerd prijsmodel zodat MSP's en IT's gemakkelijk de aanzienlijke kostenbesparing kunnen zien bij de overstap op Splashtop Business for Remote Support

"Meer dan twintigduizend MSP's en IT's zijn van LogMeIn, TeamViewer, Citrix en andere oplossingen overgestapt op Splashtop", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “We willen het mensen gemakkelijker maken om op Splashtop over te stappen en we willen de prijzen eenvoudig vergelijken. Splashtop Business for Remote Support is geoptimaliseerd voor MSP's en IT's die ondersteuning op afstand bieden.”

“Ik hou van Splashtop !! Ik was verdwaald sinds LogMeIn hun beleid heeft gewijzigd. Dit maakt het voor mij veel gemakkelijker om computers op ons kantoor te beheren. Dank u!!!" Sue Diggs, Office Manager, Malkerson Gunn Martin, LLP

”Het prijsvoordeel van Splashtop ten opzichte van TeamViewer is enorm en jullie software werkt net zo soepel als Teamviewer. Ik heb nu Splashtop gekocht, wat we ook hebben gedaan vanwege jullie geweldige steun!” Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH

"Ik gebruik TeamViewer en LogMeIn al jaren voor ondersteuning op afstand. Toen kwam Splashtop en dat is sneller en goedkoper. Eenvoudige UI, zeer efficiënt en GREAT CUSTOMER SUPPORT!" Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems

“VEEL sneller verbinding maken, verbreken en weergeven LogMeIn. Hartelijk dank aan iedereen bij Splashtop voor het ontwikkelen van een goed product dat me kon ondersteunen tijdens de proefperiode. Ik kijk uit naar een lange relatie”, Andrew Gordon, Logic Computers

"Jullie product is zo stabiel geworden dat ik er elke dag van afhankelijk ben. Het is in mijn ogen beter dan LogMeIn. Verbindingen zijn zo stabiel dat ze dagenlang verbonden blijven. Ik heb Splashtop aanbevolen aan een paar vrienden die TeamViewer hebben. Ze betaalden veel meer, en ik vind de mijne beter. Eenvoudig te installeren en minder stappen vereist om aan de slag te gaan op de computer van een klant,” Barry L Salter, Hosting Master Internet

Meer dan twintigduizend MSP's en IT-organisaties gebruiken Splashtop Business al om miljoenen computers te beheren. Splashtop kan worden geïntegreerd met verschillende RMM-, PSA-, online ticketing- en online helpdeskoplossingen op de markt om MSP's en IT-ers een naadloze ervaring te bieden om hun werk uit te voeren.

Meer informatie: https://www.splashtop.com/remote-support

