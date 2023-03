Splashtop lanceert Remote Desktop voor HP's webOS apparaten

Gebruiksvriendelijke app verbindt gebruikers met hun Mac of pc om toegang te krijgen tot bestanden, video's te bekijken, Flash-gebaseerde spellen te spelen en meer.

16 mei 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, heeft vandaag Splashtop® Remote Desktop voor webOS onthuld. Met de applicatie hebben gebruikers nu eenvoudig met één klik toegang vanaf hun HP webOS-gebaseerde smartphone tot hun volledige desktop computer met ondersteuning voor volledige video en audio.

"We hebben Splashtop Externe Desktop gemaakt met de visie om miljarden apparaten over de hele wereld te overbruggen", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. "Onze ondersteuning voor HP's webOS is een belangrijke mijlpaal in die richting."

Met Splashtop Remote kunnen gebruikers hun HP Palm Pre 2 en HP Palm Pre Plus smartphones met webOS 2.1 gebruiken om:

Hun computer volledig op afstand bedienen, bestanden openen en communiceren met computertoepassingen met behulp van intuïtieve aanraakbediening en vertrouwde webOS-bewegingen.

Video's bekijken en muziek afspelen die op hun computer is opgeslagen, in iTunes®, Windows® Media Player of een ander formaat.

Speel geavanceerde PC- en Flash-gebaseerde spellen, zoals World of Warcraft™ of Bejeweled™ via Splashtop streamingtechnologie, waarvoor patent is aangevraagd.

Werken aan Microsoft Office documenten (Word, Excel of PowerPoint), en toegang hebben tot Microsoft Outlook.

Splashtop Externe Desktop voor webOS is vanaf vandaag beschikbaar in de HP App Store voor $4,99.

Splashtop op Afstand maakt verbinding met elk Windows 7, Windows Vista, Windows XP of Mac OS X 10.6 of hoger besturingssysteem. Splashtop op Afstand bestaat uit twee componenten: een applicatie die op het WebOS-apparaat draait en een applicatie die op de computer draait. De smartphone of tablet maakt via elk netwerk verbinding met de computer. Ga voor meer informatie over Splashtop op Afstand naar: https://www.splashtop.com/remote

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

