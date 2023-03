Splashtop lanceert Remote Desktop App voor Mac

Splashtop Externe Desktop biedt een echte HD-ervaring en bestandstoegang van Mac-naar-pc en Mac-naar-Mac

21 september 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde vandaag de release aan van zijn Mac client voor Splashtop Remote Desktop die gedemonstreerd zal worden op MacWorld Asia 2011, Beijing, China, 22-25 september. Mac-gebruikers hebben nu Mac-to-PC en Mac-to-Mac toegang op afstand vanaf een privé-netwerk of via het internet. Momenteel stelt Splashtop Remote Desktop miljoenen mobiele apparaten, van tablets tot smartphones, in staat om op afstand toegang te krijgen tot pc's en Macs met volledige audio en high-definition (HD) video.

"Katten en honden, olie en water, Macs en pc's - sommige dingen hoorden gewoon niet bij elkaar totdat Splashtop kwam", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. “Met onze nieuwe Mac-client hebben Splashtop Externe Desktop-gebruikers niet alleen toegang tot hun computers, maar ze kunnen ook genieten van functies zoals de mogelijkheid om pc-games en software op afstand uit te voeren op een Mac met full HD en audio. Misschien noemen sommige klanten daarom ons product de Kattenmiauw. ”

Download Splashtop Externe Desktop van de Mac App Store tegen een gereduceerde prijs van $9,99 voor de lanceringsweek.

Met Splashtop Externe Desktop voor Mac kunnen gebruikers:

Toegang tot belangrijke bestanden of foto's op een andere computer zonder je zorgen te maken over synchroniseren, converteren of compatibiliteitsproblemen

MS Office, Silverlight en andere Windows-software gebruiken zonder deze op een Mac te hoeven installeren

HD-films en muziek afspelen vanuit centrale mediabibliotheken zonder gedoe met het overzetten van bestanden

Grafisch veeleisende PC-spellen draaien op een krachtige machine en ze spelen vanaf een draagbare Mac

Bekijk HD-video's gestreamd vanaf een pc of Mac met maximaal 30 beelden per seconde

Toegang tot de nieuwste IE-browser om websites met ActiveX te bekijken vanaf een Mac

Functies van Splashtop Externe Desktop voor Mac zijn onder meer:

Hoogwaardige video- en audiostreaming vanaf je computer op afstand

Eenvoudige connectiviteit via LAN, Wi-Fi of via internet met Internet Discovery

Gemakkelijk in te stellen via een eenvoudige, intuïtieve interface

Wake-on-LAN ondersteuning

Geschikt voor Mac OS X Lion

Splashtop Externe Desktop elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia tussen apparaten over te zetten, te converteren of te synchroniseren. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk met deze nieuwe app. Content voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-games, kan ook op afstand worden bekeken. Ga gewoon overal naartoe met alleen uw mobiele apparaat, smartphone, tablet, notebook of ultrabook en heb nog steeds volledige toegang tot uw pc of Mac met een Splashtop Streamer geïnstalleerd.

Bekijk Splashtop Externe Desktop voor Mac in actie op www.youtube.com/watch?v=_nfz_HT1jvY

Splashtop Externe Desktop bestaat uit twee componenten:

Een Splashtop Remote Desktop applicatie die op het client-apparaat draait en iOS, Android, webOS, Windows en nu ook Mac OS ondersteunt.

De gratis Splashtop Streamer-software die op elke computer met Windows 7, Vista, XP of Mac OS X 10.6 of hoger is geïnstalleerd

Bezoek MacWorld Asia 2011, stand # 703, China National Convention Center, Beijing, 22-25 september, voor een demonstratie van Splashtop Externe Desktop voor Mac. Bezoek op het Mobile Internet Forum "How to use Externe Desktop technology on iPad / iPhone", Room 401, met Cliff Miller, Splashtop chief marketing officer, op 22 september, 13.30 uur en geniet van "Speel Windows internet games zoals WOW on een iPad ”, op het hoofdpodium, 24 september, 12.30 - 14.00 uur

Download Splashtop Externe Desktop voor Mac vanuit de Mac App Store op http://itunes.apple.com/app/splashtop-remote-desktop-for/id459710463?ls=...

Over Splashtop

Splashtop Inc., de wereldleider op het gebied van cross-device computing, werd in 2006 opgericht met als doel mensen overal ter wereld snel toegang te geven tot inhoud en applicaties op verschillende apparaten en clouds. Het topproduct van Splashtop, Splashtop Externe Desktop, is een bestseller in de Apple App Store en Android Market, waardoor gebruikers kunnen genieten van een volledige computerervaring vanaf mobiele apparaten en pc's.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 70 miljoen pc's en mobiele apparaten van Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze awards ontvangen, waaronder de prestigieuze award 'Most Innovative Product' van PC World, de award 'Best of What's New' van Popular Science en de award 'Best of 2011 CES' van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

Perscontact:

Splashtop PR Team

Nuttige links:

Splashtop Home: https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/downloads

https://www.splashtop.com/streamer