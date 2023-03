Splashtop lanceert Mirroring360 Pro met Device Screen Mirroring en Windows Screen Sharing

Nieuwe oplossing combineert Windows mogelijkheden voor schermdeling met AirPlay- en WebRTC-gebaseerde schermspiegeling van iOS, Chromebook, Android, Windows en Mac.

San Jose, CA - 25 april 2017 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, kondigt Mirroring360 Pro aan. Deze nieuwe toevoeging aan de Mirroring360 productfamilie combineert schermspiegeling van apparaten met oplossingen voor schermdeling en biedt zo een uitgebreide samenwerkingservaring voor onderwijs en bedrijfsleven.

Met Mirroring360 Pro kunnen opvoeders, zakelijke professionals en particulieren app-schermen, muziek, films, tv-programma's, foto's en games van mobiele telefoons, tablets, Chromebooks en andere computers naar een computerscherm streamen of spiegelen.

De functies voor schermdeling in de nieuwe Mirroring360 Pro tilt delen naar een hoger niveau door het delen van apparaatschermen op een pc te combineren met de mogelijkheid om een Windows-computerscherm te delen via een eenvoudige weblink.

De nieuwe functies van Mirroring 360 Pro omvatten:

Deel een Windows computerscherm met maximaal 40 lokale of externe kijkers

Scherm delen is beschikbaar over netwerken en apparaten via het web

Gedeelde schermen kunnen worden bekeken vanaf elke telefoon, tablet, Chromebook of computer met een webbrowser zonder dat er downloads of installaties nodig zijn.

Gestroomlijnde gebruikersinterface maakt het gemakkelijker dan ooit om schermen van apparaten naar de computer te casten

Premium ondersteuning via web, e-mail en telefoon voor snelle toegang tot hulp wanneer dat nodig is

“Het afgelopen jaar hebben we met veel gebruikers van Mirroring360 gesproken. Een veelgevraagd verzoek is dat ze, naast het spiegelen van apparaatschermen naar hun computer, ook hun computer of smartboard-scherm willen kunnen uitzenden naar aanwezigen of studenten,” aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "We bieden die mogelijkheid nu in Mirroring360 Pro aan, zodat gebruikers hun computerschermen kunnen delen via een weblink zonder iets te hoeven downloaden of installeren."

Schermdelen maakt samenwerking mogelijk voor professionals, bedrijven en onderwijs

De geïntegreerde schermspiegeling en schermdeling in Mirroring360 Pro vereenvoudigen de samenwerking in zowel zakelijke als educatieve omgevingen:

Ontwikkelteams voor software-apps of productmanagers kunnen hun software demonstreren van apparaat naar computer en deze projecteren in een vergaderruimte en hetzelfde scherm delen met externe kijkers, allemaal vanuit de Mirroring360 Pro-app

Verkopers kunnen informatie delen vanaf hun smartphone of tablet via hun computer en een eenvoudige weblink om een visueel element toe te voegen aan conferentiegesprekken.

Leraren kunnen leerlingen die het scherm voor de klas moeilijk kunnen zien, tegemoet komen door dezelfde inhoud naar een Chromebook of tablet op het bureau van de leerling te casten, zodat ze het gemakkelijk kunnen zien.

Prijzen en beschikbaarheid

Mirroring360 Pro is per direct beschikbaar via Splashtop op https://www.mirroring360.com/pricing met tijdelijke introductieprijzen voor abonnementen $14.99 voor het eerste jaar voor bestaande Mirroring360-klanten en $29.99 voor nieuwe gebruikers. Bestaande klanten kunnen Mirroring360 Pro met korting aanschaffen door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee ze hun originele Mirroring360-licentie hebben aangeschaft.

Een gratis, volledig functionele proefversie is beschikbaar op https://www.mirroring360.com.

Voor ondernemingsbrede of schoolbrede inzet van Mirroring360 biedt Splashtop Mirroring360 Large Deployment Package. Het Large Deployment pakket is beschikbaar voor Mirroring360 en/of Mirroring360 Pro, en omvat MSI pakketten, vooraf ingestelde configuratie opties, een enkele sleutel licentie, Mirroring Assist voor cross-network connectiviteit (inclusief de optie om chatty Bonjour broadcast op de netwerken uit te schakelen), evenals andere verbeterde functies en verbeterde ondersteuning.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits-, ondersteunings- en samenwerkingservaring. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen 1-op-1 over apparaten mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten.

Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een Red Herring 100 North America finalist. Tot de partners van Splashtop behoren AT&T, NTT DOCOMO, KDDI en SoftBank, en vele wederverkopers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com. Ga voor meer informatie over Mirroring360 naar https://www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Mediacontact

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com