Splashtop lanceert Mirroring360 Pro met Device Screen Mirroring en Windows Screen Sharing
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Nieuwe oplossing combineert mogelijkheden voor het delen van Windows-schermen met AirPlay en op WebRTC gebaseerde screen mirroring van apparaten vanaf iOS, Chromebook, Android, Windows en Mac
Apparaatscherm spiegelen en schermdeling met Mirroring360 Pro
San Jose, CA - 25 april 2017 - Splashtop Inc., de voorloper op het gebied van cross-device computing en samenwerking, kondigt Mirroring360 Pro aan. Deze nieuwe toevoeging aan de Mirroring360-productfamilie combineert schermspiegeling van apparaten met oplossingen voor het delen van schermen en biedt een uitgebreide samenwerkingservaring voor het onderwijs en het bedrijfsleven.
Met Mirroring360 Pro kunnen docenten, zakelijke professionals en individuen app-schermen, muziek, films, tv-programma's, foto's en games vanaf mobiele telefoons, tablets, Chromebooks en andere computers naar een computerscherm streamen of spiegelen.
De functies voor schermdeling in de nieuwe Mirroring360 Pro tilt delen naar een hoger niveau door het delen van apparaatschermen op een pc te combineren met de mogelijkheid om een Windows-computerscherm te delen via een eenvoudige weblink.
Nieuwe functies van Mirroring 360 Pro zijn onder andere:
Deel een Windows-computerscherm met maximaal 40 lokale of externe kijkers
Schermdeling is beschikbaar over netwerken en apparaten via het internet
Gedeelde schermen kunnen worden bekeken op elke telefoon, tablet, Chromebook of computer met een webbrowser zonder dat er downloads of installaties nodig zijn
Gestroomlijnde gebruikersinterface maakt het gemakkelijker dan ooit om apparaatschermen naar de computer te sturen
Premium Support via internet, e-mail en telefoon voor snelle toegang tot hulp wanneer dat nodig is
“Het afgelopen jaar hebben we met veel gebruikers van Mirroring360 gesproken. Een veelgevraagd verzoek is dat ze, naast het spiegelen van apparaatschermen naar hun computer, ook hun computer of smartboard-scherm willen kunnen uitzenden naar aanwezigen of studenten,” aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "We bieden die mogelijkheid nu in Mirroring360 Pro aan, zodat gebruikers hun computerschermen kunnen delen via een weblink zonder iets te hoeven downloaden of installeren."
Schermdelen maakt samenwerking mogelijk voor professionals, bedrijven en onderwijs
De geïntegreerde schermspiegeling en schermdeling van apparaten in Mirroring360 Pro vereenvoudigen de samenwerking in zowel zakelijke als educatieve omgevingen:
Ontwikkelteams voor software-apps of productmanagers kunnen hun software demonstreren van apparaat naar computer en deze projecteren in een vergaderruimte en hetzelfde scherm delen met externe kijkers, allemaal vanuit de Mirroring360 Pro-app
Salesprofessionals kunnen informatie van hun smartphone of tablet delen via hun computer en een eenvoudige weblink en zo visuele elementen toevoegen aan conference calls.
Docenten kunnen leerlingen die moeite hebben om een scherm voor in de klas te zien tegemoet komen door dezelfde inhoud te sturen naar een Chromebook of tablet op het bureau van de leerling, zodat deze gemakkelijker kan worden bekeken.
Prijzen en beschikbaarheid
Mirroring360 Pro is per direct beschikbaar via Splashtop op https://www.mirroring360.com/pricing met tijdelijke introductieprijzen voor abonnementen US$ 14,99 voor het eerste jaar voor bestaande Mirroring360-klanten en US$ 29,99 voor nieuwe gebruikers. Bestaande klanten kunnen Mirroring360 Pro met korting aanschaffen door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee ze hun originele Mirroring360-licentie hebben aangeschaft.
Een gratis, volledig functionele proefversie is beschikbaar op https://www.mirroring360.com.
Voor bedrijfsbrede of schoolbrede implementatie van Mirroring360 biedt Splashtop het Mirroring360 Large Deployment Package. Het Large Deployment-pakket is beschikbaar voor Mirroring360 en/of Mirroring360 Pro en omvat MSI-pakketten, vooraf ingestelde configuratie-opties, single key licentie, Mirroring Assist voor cross-network connectiviteit (inclusief de optie om chatty Bonjour-broadcast op de netwerken uit te schakelen), evenals andere verbeterde functies en uitgebreide support.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de allerbeste cross-screen productiviteits-, support- en samenwerkingservaring. Met Splashtop remote desktop-services hebben mensen vanaf elk apparaat en overal toegang tot hun apps en gegevens. Splashtop Remote Support diensten stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen naar veel verschillende devices tegelijk mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten vandaag van Splashtop-producten en productiepartners, waaronder
Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba en anderen hebben Splashtop gebundeld op meer dan
100 miljoen apparaten.
Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Carrier-partners van Splashtop zijn onder meer AT&T, NTT DOCOMO, KDDI en SoftBank, evenals vele resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com. Ga voor meer informatie over Mirroring360 naar https://www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.
Media contact
Robert Ha