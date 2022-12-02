Splashtop lanceert Mirroring360 AirPlay-ontvanger voor Android-apparaten, waaronder Amazon FireTV en Google Nexus Player aangesloten op HDTV's of projectoren.
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Spiegel of stream draadloos muziek, films, foto's, games en apps vanaf uw iOS of Mac naar elk Android-apparaat; Gratis en betaalde versies beschikbaar in Google Play en de Amazon Android App Store
San Jose, CA (PRWEB) - 28 oktober 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt Mirroring360 AirPlay Receiver voor Android aan. Met Mirroring360 kun je je muziek, films, tv-programma's, foto's, games en schermen naar elk Android-apparaat streamen of spiegelen. Eenmaal geïnstalleerd verandert Mirroring360 je Android-apparaat in een AirPlay-ontvanger. Vervolgens kun je het apparaat ontdekken en selecteren in het AirPlay-menu op je iPad, iPhone, iPod Touch en MAC om te beginnen met streamen en spiegelen!
"Mirroring360 voor Windows en MAC wordt al gebruikt door honderdduizenden mensen, vooral onder leraren en zakelijke presentatoren", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Met de uitbreiding van op Android gebaseerde apparaten met een groot scherm, zoals Google Nexus Player en Amazon FireTV, hebben klanten ons gevraagd de platformondersteuning uit te breiden."
Hoe ga je Mirroring360 AirPlay Receiver voor Android gebruiken?
Stream of spiegel foto's, video's, films en meer draadloos van je iOS of MAC naar HDTV's met een groot scherm die zijn aangesloten op op Android gebaseerde settop-boxen, zoals Amazon FireTV en Google Nexus Player.
Deel draadloos je presentaties, productdemonstraties en meer van je iOS of MAC naar Android gebruikers
Speel je iOS en MAC spellen op een HDTV met groot scherm, aangesloten op elk Android apparaat. Je iOS-apparaat kan een spelbesturing op afstand worden.
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Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteit en samenwerkingservaring in zijn klasse, waarbij een brug wordt geslagen. tussen smartphones, tablets, computers, tv's en de cloud. Met Splashtop remote desktop-services hebben mensen toegang tot en controle over hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit appstores en productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel en anderen hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
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