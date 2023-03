Splashtop lanceert Mirroring360 AirPlay-ontvanger voor Android-apparaten, waaronder Amazon FireTV en Google Nexus Player aangesloten op HDTV's of projectoren.

Spiegel of stream draadloos muziek, films, foto's, games en apps vanaf uw iOS of Mac naar elk Android-apparaat; Gratis en betaalde versies beschikbaar in Google Play en de Amazon Android App Store

San Jose, CA (PRWEB) - 28 oktober 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt Mirroring360 AirPlay Receiver voor Android aan. Met Mirroring360 kun je je muziek, films, tv-programma's, foto's, games en schermen naar elk Android-apparaat streamen of spiegelen. Eenmaal geïnstalleerd verandert Mirroring360 je Android-apparaat in een AirPlay-ontvanger. Vervolgens kun je het apparaat ontdekken en selecteren in het AirPlay-menu op je iPad, iPhone, iPod Touch en MAC om te beginnen met streamen en spiegelen!

"Mirroring360 voor Windows en MAC wordt al gebruikt door honderdduizenden mensen, vooral onder leraren en zakelijke presentatoren", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Met de uitbreiding van op Android gebaseerde apparaten met een groot scherm, zoals Google Nexus Player en Amazon FireTV, hebben klanten ons gevraagd de platformondersteuning uit te breiden."

Hoe ga je Mirroring360 AirPlay Receiver voor Android gebruiken?

Stream of spiegel foto's, video's, films en meer draadloos van je iOS of MAC naar HDTV's met een groot scherm die zijn aangesloten op op Android gebaseerde settop-boxen, zoals Amazon FireTV en Google Nexus Player.

Deel draadloos je presentaties, productdemonstraties en meer van je iOS of MAC naar Android gebruikers

Speel je iOS en MAC spellen op een HDTV met groot scherm, aangesloten op elk Android apparaat. Je iOS-apparaat kan een spelbesturing op afstand worden.

Trainers die effectiever willen zijn door de cursisten vanaf hun stoel te laten deelnemen aan de inhoud

Bespaar vandaag meer dan 65%: gedurende een beperkte tijd bieden we elke licentie aan voor slechts $6.99 (normaal $ 19,99). Bulkaankopen zijn ook beschikbaar (neem contact op met sales@splashtop.com voor meer informatie). Bezoek Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360en de Amazon Android App Store voor een gratis proefperiode.

Over Splashtop

remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze best presterende oplossing voor externe desktop en toepassing is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 Noord-Amerika finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en extra resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Voor meer informatie bezoek www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

###

Mediacontact

Alex Shapiro

alex.shapiro@horngroup.com