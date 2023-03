Splashtop lanceert Hoogwaardige Mobiliteit Add-On voor Microsoft Windows Server Remote Desktop Services (RDS / Terminal Services), Hyper-V gebaseerde VDI en Azure Cloud Platform.

Werven van Microsoft Worldwide Partners om alle zakelijke Windows en Legacy-toepassingen te mobiliseren

SAN JOSE, Calif. - 8 juli 2013 - Op de Microsoft Worldwide Partner Conference 2013 (WPC) lanceert Splashtop Inc., dat in stand nummer 519 staat, vandaag Splashtop Enterpriseals de High Performance Mobility Add-On voor Microsoft Windows 2012 / 2008 R2 / 2003 Server RDS, Hyper-V gebaseerde VDI en het Azure cloud platform. Met Splashtop Enterprise kunnen mobiele werknemers nu genieten van de best presterende, veilige en betaalbare oplossing voor toegang op afstand voor virtuele en sessiegebaseerde desktops, en RemoteApp-programma's.

Splashtop Enterprise bevat nu de VDI-agent (bekend als Splashtop Streamer) die is geoptimaliseerd voor het Microsoft Hyper-V-virtualisatieplatform, evenals Windows Remote Desktop-diensten/Terminal Services. Wanneer een bedrijf de voorkeur geeft aan agentloze externe toegang tot bestaande VDI- of RDS-infrastructuren, bevat Splashtop Enterprise SplashApp-technologie die het RDP-protocol in realtime transcodeert naar het Splashtop-protocol. Met Splashtop Enterprise is het niet nodig om een Microsoft Remote Desktop Gateway op te zetten of omslachtige VPN-oplossingen aan te gaan, omdat al het externe Splashtop-verkeer veilig over wereldwijde netwerken wordt geleid op basis van SSL AES-256.

"Mobiliteit en de cloud creëren een krachtige IT-computerspiraal van de volgende generatie", zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop, "Splashtop, geoptimaliseerd voor Microsoft RDS, Hyper-V en Azure, is de snelste, eenvoudigste en de meest betaalbare manier om de lange rij van oudere zakelijke apps direct beschikbaar te maken voor het mobiele personeel, waarbij gebruik kan worden gemaakt van elk soort cloud-configuratie."

Op de WPC 2013 onthult Splashtop ook zijn partnerprogramma met sterke kanaal incentives. Meer dan 65% van de Fortune 500-bedrijven heeft al werknemers die Splashtop binnen hun bedrijfsnetwerken gebruiken; met Splashtop Enterprise kunnen kanaalpartners bedrijven snel verbeterde beheerbaarheid bieden om te voldoen aan de beveiligings- en compliance-eisen van bedrijven.

Belangrijkste voordelen

Direct RDS (Terminal Services) en VDI-infrastructuur mobiliseren om .NET, Silverlight, Flash, Java, zwaar aangepaste SAP/Oracle/Siebel, 3D CAD en andere verticale apps te leveren.

Heb volledige controle over welke applicaties of desktops worden gemobiliseerd naar welke apparaten en gebruikers; dashboardfunctie geeft IT inzicht in gebruik en beheer

Diepe integratie met MDM/MAM-partners voor extra BYO-beveiliging en controle

Bedrijfsflexibiliteit door eenvoudig schalen in private, hybride en publieke clouds, waaronder het Azure cloudplatform.

Belangrijkste kenmerken

Splashtop VDI agents (bekend als Splashtop Streamer) zijn gecertificeerd voor Microsoft Hyper-V gebaseerde sessie host en virtualisatie host

Agentloze SplashApp-technologie kan in realtime Windows Server 2003/2008/2012 RDS en Hyper-V gebaseerde virtuele desktops (VDI) met elke smaak van Windows transcoderen.

On-premise beveiligde beheerconsole die integreert met Active Directory

Hoge prestaties Mobiliteitstoegang: tot 60 beelden per seconde video en minder dan 30 milliseconden latentie, maar met lager stroomverbruik

Intuïtieve interface: eenvoudige gebaren voor touch-gebaseerde mobiele apparaten met aanpasbare snelkoppelingen en bedieningselementen voor specifieke zakelijke toepassingen

BYO-ondersteuning: iOS, Android, Windows Phone, WinRT, Windows en Mac.

Prijzen en beschikbaarheid

Splashtop Enterprise met SplashApp is nu beschikbaar op: www.splashtop.com/products-pricing

Een gratis proefversie is hier beschikbaar: www.splashtop.com/enterprise

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en clouds overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

