Splashtop lanceert FileHound iPhone App

8 november 2011 - San Jose - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag FileHound uitgebracht, een app om op afstand toegang te krijgen tot computerbestanden vanaf een iPhone en iPod touch. FileHound, ontworpen voor kleine schermen, is de eenvoudigste manier om documenten, foto's, muziek en video's op een computer op te sommen, te doorzoeken en te navigeren en maakt gebruik van de bekroonde remote desktop-technologie van Splashtop.

Speciaal ontworpen voor gebruiksgemak op mobiele apparaten met kleine schermen, maakt FileHoundhet overzetten, converteren of synchroniseren van bestanden en multimedia-inhoud tussen apparaten overbodig. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn met deze app gemakkelijk te vinden en toegankelijk. Bovendien kan inhoud voor persoonlijk vermaak, waaronder films, muziek, foto's en video's, op afstand worden bekeken.

"FileHound geeft je smartphone pit!" aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “Het is ontworpen om je nieuwe beste vriend te zijn om toegang te krijgen tot je bestanden terwijl je onderweg bent. We denken dat je FileHound zo geweldig zult vinden dat je misschien zelfs je iPhone begint te liefkozen!"

FileHound-functies bieden de mogelijkheid om:

Direct een lijst met alle bestanden te bekijken met twee tikken op het scherm

Bestanden te vinden met de gebruiksvriendelijke FileHound-zoekfunctie of de map met recente items

Met de Trackpad-modus te navigeren voor ultieme precisie op kleine schermen

Gebruik de werkbalk met snelkoppelingen om te wisselen tussen bladeren en bewerken

Het toetsenbord of de schuifbalk te activeren

In- of uitzoomen op een scherm

De schermoriëntatie vergrendelen

Gemakkelijk een sessie verbreken

FileHound is eenvoudig te installeren en compatibel met alle versies van iPhone en iPod touch (iOS 4 of hoger) en Windows 7, Vista en XP. Installeer gewoon de FileHound-app op een iPhone of iPod touch en de Splashtop Streamer-software op een externe computer. Maak vervolgens op beide apparaten een beveiligingscode aan. Eenmaal geïnstalleerd kunnen FileHound-gebruikers overal ter wereld bestanden op een externe computer vinden en openen.

FileHound kan worden gedownload voor een speciale lanceringsprijs van $4,99 USD (normale prijs van $14,99 USD) in de iTunes App Store op https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8.

Om de lancering van FileHound te vieren, organiseert Splashtop een hondenfotowedstrijd. Voor meer details over hoe je kunt meedoen aan de wedstrijd met een foto van je favoriete hond die een document of krant apporteert, bezoek je de Facebookpagina van Splashtop op www.facebook.com/splashtop.

Over Splashtop

Splashtop wil het leven van mensen beïnvloeden door de beste cross-device computerervaring in zijn klasse te bieden - door tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. De producten van Splashtop zijn geleverd op meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus en andere partners. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam en andere zijn top-selling apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog en Amazon Android App Store, en verblijden miljoenen mobiele gebruikers met krachtige, interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden, altijd en overal.

Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en clouddiensten nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT en dienstverleners een personeelsbestand in minder dan 30 minuten "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten en tegelijkertijd voldoen aan de beveiligings- en compliance-eisen van het bedrijf.

Splashtop-producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen, zoals de award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en teams in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

