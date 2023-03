Splashtop lanceert CamCam voor het bekijken van live videocamera's vanaf een pc op afstand

De Splashtop CamCam app is stopgezet

Zet een PC-webcam om in een streaming video- en audiofeed naar elk Apple mobiel apparaat voor gemoedsrust om mensen, huisdieren en dingen waar je om geeft te controleren.

27 september 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde vandaag CamCam aan, een iPhone en iPad app die live audio en video streamt van een PC webcam om gebruikers op afstand te laten kijken wat het belangrijkst is.

Splashtop CamCam is een veelzijdige app die gemoedsrust kan bieden aan iPhone- en iPad-gebruikers die:

Controleer kinderen en andere gezinsleden als je niet thuis bent

Houd toezicht op spelende kinderen vanuit een andere kamer

Verander de webcam van een computer in een live nanny cam

Ontdek wat huisdieren doen

Mis nooit een grote gebeurtenis die een pc-webcam kan vastleggen

Houd thuis een oogje in het zeil tijdens het reizen

"Je pc veranderen in een live audio-videostream is nog zo'n geweldige app voor iOS-apparaten van Splashtop," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Heb je je ooit afgevraagd of je kinderen een feestje bouwen als je uit eten gaat? Nu met de uitzonderlijke video en audio van CamCam gestreamd naar je mobiele apparaat, kun je precies zien wat er thuis gebeurt, zodat je in alle rust kunt genieten van je avondjes uit."

Splashtop CamCam functies:

Hoge-resolutie, real-time video en audio gestreamd van een pc op afstand naar een mobiel apparaat van Apple

Compatibiliteit met ingebouwde of externe PC webcam en microfoon

Pinch-to-zoom en pan mogelijkheid

Volg deze eenvoudige stappen om Splashtop CamCam in te stellen:

Download Splashtop CamCam uit de iTunes App Store en installeer het op een iPhone, iPod touch of iPad.

Gratis Splashtop Streamer downloaden en installeren op een pc met webcam

Maak een beveiligingscode aan en voer die op beide apparaten in

Maak verbinding en bekijk via de webcam van je externe PC van overal ter wereld

CamCam is compatibel met alle versies van Windows 7, Vista en XP. Een computer met dual-core CPU wordt sterk aanbevolen voor de beste prestaties.

Splashtop CamCam kan worden gedownload voor een speciale lanceringsprijs van $.99 USD (80% korting op de normale prijs van $4,99 USD) in de iTunes App Store.

Over Splashtop

Splashtop Inc., de wereldleider op het gebied van cross-device computing, werd in 2006 opgericht met als doel mensen overal ter wereld snel toegang te geven tot inhoud en applicaties op verschillende apparaten en clouds. Het topproduct van Splashtop, Splashtop Externe Desktop, is een bestseller in de Apple App Store en Android Market, waardoor gebruikers kunnen genieten van een volledige computerervaring vanaf mobiele apparaten en pc's.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 70 miljoen pc's en mobiele apparaten van Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs 'Most Innovative Product' van PC World, de prijs 'Best of What's New' van Popular Science en de prijs 'Best of 2011 CES' van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

