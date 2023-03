Splashtop sluit zich aan bij RSA® Ready Technology Partner Program; kondigt aan dat toonaangevende Japanse verzekeringsgroep Nissei Asset Management het programma heeft overgenomen.

Duizenden verzekeringsagenten bij veel verzekeringsmaatschappijen gebruiken Splashtop Enterprise nu om hun productiviteit te verhogen en het Business Continuity Plan (BCP) te ondersteunen.

SAN JOSE, Californië - 23 juli 2014 - Splashtop, een leider in cross-device computing en samenwerking, maakt vandaag bekend dat het zich heeft aangesloten bij het RSA Ready Technology Partner Program en interoperabiliteit heeft vastgesteld tussen Splashtop Enterprise en RSA SecurID multi-factor authenticatie oplossing van RSA, The Security Division of EMC (EMC).

Splashtop kondigde ook aan dat de toonaangevende Japanse verzekeringsgroep Nissei Asset Management nu Splashtop Enterprise inzet, de enige oplossing voor toegang op afstand in de sector. Splashtop Enterprise zal een bestaande tragere RDP-oplossing vervangen, zodat werknemers kunnen genieten van verbeterde productiviteit en beveiliging bij het op afstand benaderen van hun computers vanaf elk apparaat via het internet. Splashtop dient ook als oplossing in geval van nood of ramp, in Japan bekend als Business Continuity Plan (BCP); werknemers kunnen effectief vanuit huis werken zonder naar kantoren te reizen.

"We zijn verheugd Splashtop te verwelkomen in het RSA Ready Partner Programma. Nu ondernemingen en MKB werken aan het optimaliseren van de toegang op afstand van hun werknemers, is de behoefte aan vertrouwde en bewezen beveiligingsoplossingen een prioriteit," aldus Chad Loeven, Director of Partnerships, RSA. "De interoperabiliteit van RSA en Splashtop producten zal klanten helpen een oplossing voor toegang op afstand en samenwerking te leveren die zowel veilig als handig is voor gebruikers."

Splashtop Enterprise biedt IT-afdelingen de mogelijkheid om zakelijke apps en desktops (fysiek en virtueel) te leveren aan tablets, smartphones, pc's en Mac's. Dankzij de best beoordeelde streaming- en touchscreen-ervaring kunnen mobiele medewerkers snel en eenvoudig kantoorproductiviteit, bedrijfsactiviteiten, 3D-graphics en aangepaste webapplicaties gebruiken, thuis of onderweg.

"Mobiele apparaten transformeren de verzekeringsbranche, vooral hoe dienstverleners en klanten met elkaar omgaan," zegt Mark Lee, CEO en oprichter van Splashtop, "We zijn verheugd om met RSA samen te werken om ervoor te zorgen dat we onze klanten de beste oplossing voor veilige toegang op afstand kunnen leveren."

Volgens Nissei Asset Management heeft Splashtop Enterprise de productiviteit van hun mobiele personeel sterk verbeterd, en voldoet het aan de eis om een Business Continuity Plan (BCP) te leveren in geval van nood of ramp. Voor meer informatie over hoe Splashtop Enterprise kan helpen uw bedrijf te mobiliseren of BCP te ondersteunen, kunt u terecht op: https://www.splashtop.com/enterprise

Over Splashtop

Splashtop Inc. biedt de beste cross-screen productiviteit en samenwerkingservaring in zijn klasse, waarbij smartphones, tablets, computers, tv's en clouds worden overbrugd. Met Splashtop externe desktopservices kunnen mensen hun favoriete apps, bestanden en gegevens openen en beheren via hun mobiele apparaten. Meer dan 16 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload vanuit app-winkels en productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel, terwijl anderen Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten hebben meegeleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

RSA en SecurID zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van EMC Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

