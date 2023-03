Splashtop sluit zich aan bij het MaaS360 WorkPlace Partnerprogramma

Toonaangevende desktopoplossing Splashtop is nu klaar voor MaaS360-klanten

San Jose, CA, 24 juli 2014 - Splashtop, Inc. kondigde aan dat het is toegetreden tot het MaaS360 WorkPlace Partnerprogramma. Splashtop Business en Splashtop Enterprise zullen nu te vinden zijn in de MaaS360 Market, en zullen gebruik maken van de MaaS360 WorkPlace SDK om beveiligingscontroles op bedrijfsniveau mogelijk te maken voor de bescherming van bedrijfsgegevens.

Splashtop Business en Splashtop Enterprise bieden veilige toegang op afstand, ondersteuning en samenwerking voor mobiele medewerkers met elk apparaat. Hoge prestaties, gebruiksgemak, samenwerkingsfuncties en ondersteuning voor zowel cloud als on-premise inzet zijn belangrijke voordelen van Splashtop ten opzichte van de traditionele RDP, Citrix en VMware oplossing.

"De combinatie van MaaS360 en Splashtop stelt MKB en ondernemingen in staat te genieten van de beste in class oplossing voor beveiliging en prestaties van remote desktop en applicaties," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Mobiele werknemers kunnen op afstand toegang krijgen tot al hun zakelijke apps en gegevens vanaf een mobiel apparaat met volledige naleving van de beveiliging."

Mobiele apps in combinatie met de MaaS360 WorkPlace SDK bieden verbeterde beveiliging door functies als:

Authenticatie en single sign-on

Data leak prevention (DLP) beleid om copy-paste te beperken, en open-in toe te staan voor whitelisted apps

Blokkeren van app-gebruik voor niet-conforme apparaten

Per-app VPN voor toegang tot bedrijfsintranet

Selectief wissen van een app als een mobiel apparaat verloren, gestolen of gecompromitteerd is

Versleutel en bescherm gegevens in rust en onderweg

Met de verspreiding van de Bring Your Own Device (BYOD) trend, willen organisaties de keuze van werknemers mogelijk maken en tegelijkertijd bedrijfsinformatie beschermen. Best-of-breed apps worden nu getoond op de MaaS360 Market en kunnen beschikbaar worden gesteld aan ondernemingen die de productiviteit en samenwerking tussen hun werknemers willen verbeteren, terwijl de bedrijfsgegevens worden beveiligd.

"De MaaS360 Market en WorkPlace SDK blijven een steeds belangrijkere rol spelen bij onze klanten die bedrijfsgegevens op mobiele apparaten willen beveiligen," zegt Anar Taori, senior directeur productmanagement bij Fiberlink. "Splashtop kan nu worden geïntegreerd met MaaS360 om de productiviteit van gebruikers mogelijk te maken en tegelijkertijd te voldoen aan strenge beveiligingseisen."

Over Splashtop

Splashtop Inc. biedt de beste cross-screen productiviteit en samenwerkingservaring in zijn klasse, waarbij smartphones, tablets, computers, tv's en clouds worden overbrugd. Met Splashtop externe desktopservices kunnen mensen hun favoriete apps, bestanden en gegevens openen en beheren via hun mobiele apparaten. Meer dan 16 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload vanuit app-winkels en productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel, terwijl anderen Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten hebben meegeleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Over MaaS360

MaaS360 van Fiberlink, een IBM-bedrijf, is de vertrouwde oplossing voor mobiliteitsbeheer voor ondernemingen voor duizenden klanten wereldwijd - van Fortune 500-bedrijven tot kleine bedrijven. Wij maken werken in een mobiele wereld eenvoudig en veilig door uitgebreide mobiele beveiliging en beheer te leveren voor toepassingen, inhoud, e-mail en apparaten. MaaS360 is direct toegankelijk vanaf het web, is eenvoudig te gebruiken en te onderhouden en biedt de flexibiliteit die organisaties nodig hebben om mobiliteit volledig te omarmen in elk aspect van hun bedrijf. Gesteund door de meest responsieve ondersteuning in de branche, zetten we onze klanten op de eerste plaats door hen de beste gebruikerservaring voor IT en medewerkers te bieden. Ga voor meer informatie naar http://www.maas360.com.

© 2014 MaaS360 en het MaaS360-logo zijn handelsmerken van Fiberlink Communications die mogelijk in bepaalde rechtsgebieden zijn geregistreerd. Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectieve partners.