Splashtop introduceert SaaS Desktop Rendering met Splashtop Business

Als aanvulling op het zakelijke en persoonlijke aanbod helpt Splashtop Business organisaties van elke omvang cruciale apps beschikbaar te maken op mobiele apparaten

SAN JOSE, Californië — 10 juli 2013 — Splashtop Inc., de leider in toegang op afstand tot desktops en toepassingen, heeft vandaag de release van Splashtop Business aangekondigd, waarmee IT, systeemintegratoren en serviceproviders veilige toegang kunnen bieden tot elke bedrijfstoepassing op elk mobiel apparaat. Mobiele werknemers kunnen nu hun mobiele apparaten met iOS, Android, Windows Phone 8, Blackberry of WinRT (Windows en Mac) gebruiken voor volledige toegang tot al hun belangrijke zakelijke apps en gegevens die worden gehost op hun pc of Mac-computers. Splashtop Business is een SaaS-oplossing voor kleine tot middelgrote bedrijven en bouwt verder op het succes van Splashtop Enterprise en Splashtop Personal.

"De consumentisering van IT en de verspreiding van BYOD-oplossingen leidt tot snelle acceptatie van oplossingen zoals Splashtop Remote Desktop en rendering van toepassingen", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop, Inc. "Met de introductie van Splashtop Business krijgen MKB's nu de krachtigste oplossing waarmee mobiele werknemers al hun belangrijke bedrijfstoepassingen, bestanden en gegevens uit elke openbare of private cloud kunnen gebruiken, zonder te moeten programmeren, zonder training en zonder gegevenslekken.”

Met Splashtop Business krijgen MKB's en middelgrote bedrijven een eenvoudige, snelle en betaalbare manier om mobiele werknemers en hun apparaten te beheren om te voldoen aan de vereisten inzake beveiliging en compliance. Splashtop Business elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia tussen apparaten over te zetten, te converteren of te synchroniseren. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word zijn gemakkelijk toegankelijk, evenals video's, muziek en foto's voor presentaties. Splashtop Business bevat de optie om aantekeningen te maken op het Whiteboard, die erg populair is bij presentatoren en docenten omdat deze hen in staat stelt te markeren, tekenen of schrijven op hun presentaties met behulp van hun mobiele apparaten.

Goodwill, een non-profitorganisatie die mensen helpt om hun volledige potentieel waar te maken door middel van leer- en werkmogelijkheden, gebruikt Splashtop om de productiviteit te verhogen zonder dat ze daarvoor een groot budget of extra tijd en middelen nodig hebben.

"IT ondersteunt Goodwill door voortdurend te zoeken naar manieren om waarde en innovatie toe te voegen, zoals Splashtop Business om ons personeel te ondersteunen", zegt Andre R. Bromes, Chief Information Officer bij Goodwill Industries in Greater New York en Northern New Jersey. "Door toepassingen zoals Microsoft Office en andere zakelijke toepassingen mobiel beschikbaar te maken voor onze iPad-gebruikers, verhoogt Splashtop hun productiviteit, terwijl het ook het risico minimaliseert en compliance met IT-governanceprocessen garandeert."

Splashtop Business is geschikt voor verschillende sectoren en bedrijfsscenario's, zoals:

Verkoopmedewerkers in het veld hebben toegang nodig tot het interne CRM-systeem van hun bedrijf, systemen die offertes opstellen en informatie over prijsinventarissen

Vastgoedmakelaars die hun planning aanpassen en contracten bekijken zonder terug naar kantoor te moeten gaan

Ziekenhuis- of biotechmedewerkers die toegang nodig hebben tot patiëntendossiersystemen, radiologische afbeeldingen, video's en gegevens terwijl ze zich tussen verschillende patiëntenkamers of laboratoria en kantoren verplaatsen

Veldwerkers van de lokale overheid die casestudygegevens bekijken en rapporten indienen vanaf hun tablets

Telewerkers die thuis werken en op afstand verbinding willen maken met hun computer op kantoor met een eenvoudigere, snellere oplossing dan VPN

Ontwerpers en architecten die presentaties geven aan hun klanten met hun iPads en toegang nodig hebben tot CAD-ontwerpen, PowerPoint en andere toepassingen

Productie-ontwerpers die toegang nodig hebben tot productblauwdrukken van productiefaciliteiten

Ontwerpers van entertainment en videogames die video- en animatieprogramma's van filmstudio's gebruiken

Er is nu een gratis proefversie van Splashtop Business beschikbaar.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en cloud overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

