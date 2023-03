Splashtop introduceert Browser-gebaseerde High Performance Remote Desktop & Support oplossing

Splashtop Business breidt voortdurend waarden uit naar Road Warriors en MSP/ IT door de ondersteuning voor de Chrome-browser uit te breiden

San Jose, CA - 21 januari 2015 - Splashtop Inc., de marktleider op het gebied van cross-device computing en samenwerking, kondigt Chrome-browserondersteuning aan in Splashtop Business. Gebruikers, MSPs en IT kunnen nu genieten van de allerbeste Splashtop remote desktopprestaties vanuit hun Chrome-browser, beschikbaar op Windows, Mac, Linux en Chromebook. Naast het leveren van de hoogste prestaties op het gebied van externe toegang, staat Splashtop Business bekend om zijn kosteneffectieve prijsmodel vanaf €55 per jaar voor het beheer van of toegang tot een onbeperkt aantal computers.

"Splashtop Business is overgenomen door duizenden MSP's/ IT's, en een van de meest gevraagde functies is browserondersteuning, zonder dat er een client hoeft te worden geïnstalleerd", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Splashtop zet zich in om onze gebruikers de beste prestaties, eenvoudige prijzen en gebruiksgemak te bieden."

Tienduizenden MSP's en IT-organisaties gebruiken Splashtop Business nu al om miljoenen computers te beheren. Splashtop integreert met verschillende RMM, PSA, online ticketing en online helpdesk oplossingen in de markt om een naadloze ervaring mogelijk te maken voor MSP's en IT om hun werk uit te voeren. Veel bedrijven gebruiken Splashtop om hun werknemers op afstand toegang te geven tot bedrijfscomputers.

De Splashtop Chrome-browseroplossing is nu beschikbaar in de Google Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhllfbcdmfjfcgbpnbgch. De browseroplossing ondersteunt gelijktijdige verbindingen. Met een simpele klik vanaf de Splashtop Business-portaalpagina, https://my.splashtop.com, kunnen gebruikers eenvoudig remote access- of supportsessies starten. Stap vandaag nog over naar Splashtop Business met een voordelige prijs vanaf €55 per gebruiker per jaar om een onbeperkt aantal computers te beheren of er toegang toe te krijgen: https://www.splashtop.com/business

Over Splashtop

remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 20 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze best presterende oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië en heeft internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com

