Splashtop en Intel herdefiniëren Remote Desktop-mogelijkheden - Nu is Wekken op Afstand van een pc in slaapstand via een WIFI-netwerk een realiteit

Miljoenen nieuwe pc's met Intel® Smart Connect-technologie bundelen Splashtop Remote Desktop, een persoonlijke cloud voor consumenten en gedistribueerde VDI voor bedrijven

SAN JOSE, Calif. - 4 juni 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde een samenwerking aan met Intel® Corporation om te transformeren hoe mobiele gebruikers op afstand toegang kunnen krijgen tot hun pc's, altijd en overal, zelfs als hun pc's slapen. Voor traditionele Wake on LAN mogelijkheden moeten PC's zijn aangesloten op een bekabeld Ethernet netwerk. Splashtop is de eerste remote desktop app die remote wake via WIFI ondersteunt op geselecteerde pc's die zijn uitgerust met Intel® Smart Connect Technology.

'Dankzij Splashtop en Intel Smart Connect wordt een nieuwe generatie pc's de krachtigste persoonlijke cloud, die uw favoriete apps en gegevens beschikbaar maakt op uw mobiele apparaat', zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. 'Gebruikers en bedrijven kunnen milieubewust zijn, want pc's met wifiverbinding kunnen in slaapstand gezet worden en toch altijd beschikbaar blijven.'

"Splashtop Remote Desktop is een uitstekend voorbeeld van een toepassing die gebruik maakt van de nieuwste Intel Smart Connect Technology-functies om aantrekkelijk gebruik mogelijk te maken in een wereld die steeds mobieler wordt", zegt Adam King, directeur Notebook Product Marketing bij Intel.

Om een externe pc over netwerken uit slaapstand te halen, is Splashtop Bridging CloudTM geïntegreerd met de Intel Smart Connect Technology-cloudservice.

Bedrijven die hun pc upgraden of BYOD implementeren, zouden er baat bij hebben te kiezen voor pc's met Intel Smart Connect-technologie. Met Splashtop kunnen gedistribueerde pc's nu worden ingeschakeld om cruciale bedrijfstoepassingen en gegevens beschikbaar te maken voor mobiel personeel. Gedistribueerde pc's (gedistribueerde VDI) zijn veel beter schaalbaar en goedkoper dan de traditionele gecentraliseerde VDI, waarvoor een grondige herziening van de computer-, netwerk- en opslaginfrastructuur vereist is.

Splashtop geïntegreerd met Intel Smart Connect-technologie zal gedemonstreerd worden op Computex Taipei, dat plaatsvindt van 4 juni tot 8 juni, bij de stands van AsRock, Intel en MSI.

De eerste mobiele apps die Intel Smart Connect ondersteunen zijn Splashtop 2 Remote Desktop voor iPad en iPhone. Android en andere platforms zullen binnenkort worden toegevoegd.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en clouds overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

