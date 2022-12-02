Splashtop en Good Technology tonen topprestaties op het gebied van desktop-toegang op afstand met Splashtop for Good.
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De Splashtop for Good-app biedt de nummer 1 Remote Desktop Access-oplossing voor bedrijven
RSA CONFERENCE - SAN FRANCISCO en SAN JOSE, Californië. - 26 februari 2013
Wie: Splashtop Inc., de wereldwijde leider in samenwerking en toegang op afstand tussen verschillende apparaten, en Good Technology™, de leider in veilige bedrijfsmobiliteit.
Wat: Splashtop zal de Splashtop for Good remote desktop access-oplossing presenteren op de RSA USA 2013 Conference. Splashtop for Good combineert Good Technology's Good Dynamics® veilige applicatietechnologie en Splashtop remote desktop-access om mobiele gebruikers veilige toegang op bedrijfsniveau te bieden tot veel van hun bedrijfskritische apps, bestanden en gegevens vanaf hun iOS-apparaten. De voordelen van Splashtop for Good voor remote desktop-access zijn onder meer:
Mobiele gebruikers kunnen in principe altijd en overal via hun WiFi-, 3G- of 4G-verbindingen werken in legacy-bedrijfsapps en eigen verticale apps vanaf hun iPads™ en iPhones™.
Gemakkelijkste manier om snel bestaande Windows- en legacy-toepassingen te mobiliseren, beveiligd door het Good Dynamic-platform.
Mobiliseer je bestaande VDI of RDS infrastructuur direct en kosteneffectief
Uitgebreide beveiliging met Active Directory-integratie op locatie, audittrails, op beleid gebaseerde controles, SSL-versleuteling en ondersteuning door het Good Network Operations Center (NOC).
Waar: Zie Splashtop for Good in de Good Technology stand #226 op RSA USA 2013
Moscone Center, San Francisco, CA.
Wanneer: Maandag 25 februari 2013; 18.00 tot 20.00 uur (receptie)
Dinsdag 26 februari 2013; 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag 28 februari 2013; 11.00 tot 15.00 uur.
De belangrijkste kenmerken van Splashtop for Good zijn onder meer:
Good Dynamics Security en Good NOC: gebruikers richten mobiele apparaten in met behulp van vertrouwde Good-technologie voor beveiliging en controle van apps op het apparaat.
Implementatie op locatie: de oplossing wordt gehost achter de firewall van het bedrijf, op eigen Windows-servers, om vertrouwelijke gegevens te beschermen en te voldoen aan bepaalde branchevoorschriften. Lokale verificatie gebeurt met behulp van de bestaande Active Directory van het bedrijf.
Gecentraliseerde, op beleid gebaseerde controle - Gebruikers kunnen toegangsbeleid voor gebruikers en apparaten instellen, gebruikers en apparaten activeren/deactiveren, op MAC-adressen filteren, SSL-certificaten maken of importeren en een maximale framesnelheid per gebruikersverbinding instellen.
Krachtige prestaties: streamingtechnologie waarvoor Splashtop patenten heeft aangevraagd, biedt ondersteuning voor CAD, CAM en andere vormgeving in 3D, evenals HD-video met gesynchroniseerde audio voor een responsieve en meeslepende gebruikerservaring met tot 30 fps.
Veilige verbindingen - De oplossing biedt SSL/AES 256-bit encryptie, netwerkproxy's, SSL-certificaten, MAC-adresfiltering en tunneling via de Good NOC.
Apparaatondersteuning – Splashtop for Good ondersteunt de iPad, iPhone en Windows pc's.
Over Good Technology
Good Technology transformeert ondernemingen door werknemers te mobiliseren via veilige, samenwerkende workflows. Good biedt IT ook de mogelijkheid om mobiele apps, apparaten en bedrijfsgegevens te beveiligen en beheren. Good's Secure Collaboration-oplossingen omvatten Good's applicaties voor e-mail, PIM, browser, bestandendeling, instant messaging, evenals een breed ecosysteem van applicaties van derden. Het Enterprise Mobility Management Platform van Good stelt ondernemingen en ISV's in staat om mobiele applicaties te bouwen, beheren, analyseren en beveiligen. De klanten van Good Technology omvatten meer dan 4.000 organisaties wereldwijd, waaronder de helft van de FORTUNE 100™, acht van de top 10 financiële diensten, vijf van de top 10 gezondheidszorg, en leiders in de detailhandel, telecommunicatie, productie, juridische sector en overheid. Lees meer op https://www.blackberry.com/.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste productiviteits- en samenwerkingservaring over verschillende schermen, en overbrugt smartphones, tablets, computers, tv's en de cloud. Tegenwoordig genieten meer dan 12 miljoen gebruikers van het gemak van Splashtop Remote Desktop, genoemd in Apple App Store's Top 25 Best Verkopen iPad Apps aller tijden. Splashtop biedt superieure prestaties en gebruiksgemak voor iOS, Android, RIM, Windows en MAC-gebruikers die veilige toegang op afstand tot hun desktops, apps en gegevens willen, altijd en overal.
Ga voor meer informatie over Splashtop naar www.splashtop.com; volg ons bedrijfsblog op https://www.splashtop.com/blog, op Facebook op https://www.facebook.com/Splashtop en op Twitter op @Splashtop.
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Tags: Splashtop, cross-device samenwerking, Good Technology, RSA Conference, iPad, iPhone, Android, tablet, smartphone, mobiel, cloud, remote desktop
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Dottie O'Rourke
TECHMarket-communicatie voor Splashtop
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Siobhan Lyons voor Good Technology
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