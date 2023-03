Splashtop staat in brand! (Over Amazon's Kindle Fire, natuurlijk)

Met Splashtop Externe Desktop hebben Kindle Fire-gebruikers razendsnel toegang tot bestanden, applicaties en inhoud van pc's en Macs

29 november 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag aangekondigd dat Splashtop Remote Desktop beschikbaar is voor de Kindle Fire. Splashtop Remote Desktop verbetert de mogelijkheden van de Kindle Fire zodat het meer wordt dan een eReader of een manier om inhoud te consumeren. Met Splashtop Remote Desktop hebben Kindle Fire-gebruikers op afstand toegang tot pc's en Mac's met volledige audio en video vanaf een privé-netwerk of via internet.

Splashtop Externe Desktop elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia over te zetten, te converteren of te synchroniseren vanaf een pc of Mac met een Kindle Fire. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk met deze app. Content voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-games, kan ook op afstand worden bekeken.

"Nu kun je niet alleen opkrullen met je Kindle Fire om een goed boek te lezen, maar kun je alle software die je op je Mac of pc hebt draaien," zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Het toevoegen van Splashtop aan de Kindle Fire maakt dit hete product alleen maar heter."

Splashtop Externe Desktop verbetert de Kindle Fire door gebruikers in staat te stellen het volgende te bekijken en te bewerken:

PowerPoint en Keynote met volledige animaties en geluid

Microsoft Outlook met mappen en archieven

Excel en Word toepassingen

De browser van een computer, inclusief persoonlijke bladwijzers, favoriete plug-ins en extensies

Quicken, iPhoto en andere computerprogramma's die niet beschikbaar zijn in de Amazon App Store

Andere voordelen van het gebruik van Splashtop Externe Desktop zijn onder meer de mogelijkheid om:

Flash video's (Hulu, Yahoo Video, enz.) en DVD's bekijken

Toegang tot je volledige iTunes of Windows Media bibliotheek om video's te bekijken

Luister naar muziek die op je computer is opgeslagen

Speel online, PC en Mac spellen

Ondersteuning van verbinding via internet

Splashtop Externe Desktop kan $2,99 USD worden gedownload van de Amazon Appstore voor Android op http://www.amazon.com/Splashtop-Inc-Remote-Desktop/dp/B004O3YGMC/ref=sr_...

Na het downloaden installeer je de gratis Splashtop Streamer op elke computer met Windows 7, Vista, XP of Mac OS X 10.6 of hoger geïnstalleerd.

Kindle Fire-gebruikers kunnen Splashtop Externe Desktop eenvoudig instellen en gebruiken met zijn eenvoudige, intuïtieve interface.

Over Splashtop

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste computerervaring voor verschillende apparaten te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. De producten van Splashtop zijn verzonden op meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus en andere partners. Splashtop Externe Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam en andere zijn best verkopende apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog en Amazon Appstore voor Android, en verrukken miljoenen mobiele gebruikers met krachtige, interactieve toegang altijd en overal naar hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden.

Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en clouddiensten nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT en dienstverleners een personeelsbestand in minder dan 30 minuten "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten en tegelijkertijd voldoen aan de beveiligings- en compliance-eisen van het bedrijf.

Splashtop-producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen, zoals de award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en teams in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

