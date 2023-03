Splashtop breidt productfamilie uit met Splashtop Remote Touchpad

Nieuwe toepassing verandert een mobiele telefoon in een virtueel touchpad of toetsenbord om PC-media-inhoud op afstand te bedienen

21 maart 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, heeft vandaag Splashtop Remote Touchpad onthuld, een toepassing die een iPhone of iPod touch verandert in een draadloos afstandsbedieningsapparaat. Nu gebruikers steeds vaker computermediacontent consumeren op TV-schermen in hun huiskamer, biedt Splashtop Remote Touchpad het gemak van het bedienen van een computer op afstand, zonder dat daarvoor speciale toetsenborden of andere randapparatuur nodig is.

Deze nieuwste toevoeging aan de Splashtop productfamilie heeft twee modi, touchpad en toetsenbord, om conventionele computerrandapparatuur te vervangen en tegelijkertijd een niveau van gemak mogelijk te maken waar zowel thuisgebruikers als zakelijke professionals baat bij hebben.

Touchpad-modus: Met kan een gebruiker gemakkelijk navigeren en scrollen op favoriete websites op een groot scherm of een andere monitor, waarbij het mobiele apparaat als virtueel touchpad dient.

Toetsenbordmodus: verandert een mobiel apparaat in een draadloos toetsenbord voor het bedienen van een mediacenter-pc of een computer die een bedrijfspresentatie projecteert; bevat speciale toetsen en ondersteuning voor toetscombinaties.

"Als ik mijn pc gebruik voor multimedia-entertainment - belangrijke dingen zoals iTunes of Hulu-video's - ben ik vaak een paar meter van mijn pc verwijderd. Omdat ik niet de spanwijdte van Yao Ming heb, heb ik een afstandsbediening nodig," zei Mark Lee, CEO van Splashtop. "Dat idee was de motivatie achter Splashtop Remote Touchpad: mijn smartphone tevoorschijn kunnen halen en... voila! Ik heb een afstandsbediening."

Splashtop Externe Touchpad voor iPhone en iPod touch is verkrijgbaar in de Apple App Store en in iTunes en kost aanvankelijk $0,99.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" van PC World , de prijs "Best of What's New" van Popular Science , en de prijs "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine . Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

