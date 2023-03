Splashtop werkt samen met het Dental Whale Savings Network om een betaalbare en betrouwbare oplossing voor toegang op afstand uit te breiden naar tandartsen

SAN JOSE, Californië, 8 april 2020 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, is een samenwerking aangegaan met het Dental Whale Savings Network om een betaalbare en betrouwbare oplossing voor toegang op afstand uit te breiden naar tandartsen.

Splashtop Business Access is een snelle, betrouwbare en veilige remote desktop oplossing. Tandartsen houden van Splashtop omdat, in tegenstelling tot dure en ingewikkelde VPN set-ups, Splashtop eenvoudig te gebruiken en zeer betaalbaar is. En daarmee hebben tandartsen op afstand toegang tot hun kantoorcomputers vanaf elke andere computer, tablet of mobiel apparaat. Door deze samenwerking kunnen leden van het Dental Whale Savings Network Splashtop tegen een lagere prijs aanschaffen.

"Het Dental Whale Savings Network is enthousiast over de samenwerking met Splashtop om de weg vrij te maken voor tandartsen in de hele VS om op afstand toegang te krijgen tot hun desktopsystemen," aldus Philip Cruz, directeur bij Dental Whale Savings Network. "Het zal de DWSN-leden ook helpen om tijdens de COVID-19 pandemie hun niet-klinische taken bij te houden."

"COVID-19 herinnert ons eraan waarom Splashtop in de eerste plaats is begonnen: organisaties helpen flexibel te worden door effectieve thuiswerk-oplossingen in de bedrijfsvoering op te nemen", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "We kijken dus uit naar de samenwerking met Dental Whale om tandartsen nu en in de toekomst een betrouwbare en betaalbare oplossing voor toegang op afstand te bieden. ”

Over Dental Whale Savings Network®:

Met kantoren in San Antonio, Texas, Miami en Ft. Lauderdale, Fla., Dental Whale® is een innovatief tandheelkundig bedrijf dat een nieuwe categorie van een groep privépraktijken in eigendom en beheer heeft.

Via het Dental Whale Savings Network helpt Dental Whale tandartsen om tandartspraktijken efficiënter te organiseren door geld te besparen op aankopen, marketing voor nieuwe patiënten, uitbreiding door overnames, verbetering van de patiëntervaring en kantoorefficiëntie.

Dental Whale en zijn meer dan 850 teamleden ondersteunden meer dan 18.000 tandartsen en hielpen meer dan 4 miljoen patiënten van dienst te zijn.

Over Splashtop:

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand.

Splashtop biedt externe desktop-oplossingen aan MSP's, IT-afdelingen en helpdesks, zodat ze hun klanten effectief kunnen ondersteunen. Met Splashtop hebben individuen ook toegang tot apps en gegevens vanaf elk apparaat, overal.

Bovendien maken de Splashtop samenwerkingsdiensten het mogelijk om effectief schermen te delen op verschillende apparaten. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten wereldwijd van Splashtop-producten. Gratis proeven zijn beschikbaar.