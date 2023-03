Splashtop breidt het aanbod van toegang op afstand voor zakelijke professionals en teams uit met de lancering van Splashtop Business Access Solo en Pro

Hoogwaardige oplossing voor toegang op afstand met meerdere monitoren voor de Mac

San Jose, Californië, 22 augustus 2018. Splashtop Inc., wereldwijd leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, kondigt de release aan van Splashtop Business Access Solo en Splashtop Business Access Pro. Deze innovatieve toevoegingen aan de Splashtop Business Access familie leveren handige en veilige computertoegang op afstand voor individuen en teams.

Splashtop Business-Toegang Solo is afgestemd op de individuele gebruiker en biedt toegang tot maximaal twee computers. Het abonnement bevat apps om op afstand toegang te krijgen tot de computers vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook. Voor slechts €4.58 / maand ( €55 / jaar) ondersteunt Business-ToegangSolo functies voor bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, audio en logboekregistratie.

Splashtop Business-Toegang Pro is ontworpen voor individuen en kleine teams en biedt toegang tot maximaal tien computers per gebruiker. Het is het voordeligste pakket van Splashtop voor €7.50 / maand ( €90 / jaar). Naast alle functies in de Solo-editie, voegt Business-Toegang Pro meer dan een dozijn productiviteitsfuncties toe, waaronder multi-naar-multi-monitorfuncties voor zowel Windows als Mac, chat, wekken op afstand, herstarten op afstand, teambeheer, desktop sharing, en ondersteuning voor twee gebruikers die tegelijkertijd op een computer kunnen inloggen.

Krachtige oplossing voor externe toegang met meerdere monitoren voor Mac

Een van de meest opwindende nieuwe mogelijkheden van Splashtop Business Access Pro is de mogelijkheid om Mac-computers met meerdere monitoren op afstand te bekijken en te bedienen door de inhoud van de externe monitoren op meerdere lokale monitoren te laten verschijnen. Hierdoor kan een gebruiker op afstand werken met een Mac-systeem met meerdere monitoren alsof hij er echt achter zit. Andere remotre accessoplossingen ondersteunen deze functionaliteit tussen Macs niet, of vereisen het openen van een afzonderlijke remote access-sessie voor elke monitor. Splashtop biedt een superieure oplossing die hoogwaardige remote access biedt van Mac naar Mac, Windows naar Windows en tussen Macs en Windows.

Mac to Mac Multi Monitor Remote Access

"We zijn enthousiast over de nieuwe mogelijkheid om met Splashtop Business Access Pro gelijktijdig meerdere schermen op afstand te bekijken en te bedienen," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "De meeste producten voor toegang op afstand ondersteunen alleen voor Windows mogelijkheden voor meerdere monitoren. Splashtop is er trots op deze veelgevraagde en verwachte productiviteitsfunctie voor zowel Windows als Mac te kunnen aanbieden.

Beide Business-Toegang-oplossingen zijn uitgerust met de krachtige engine voor externe toegang van Splashtop, die in realtime snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid biedt.

Beschikbaarheid

Business Access Solo en Pro zijn nu te koop op https://www.splashtop.com/business. Er is ook een gratis, volledig functionele 14 -daagse proefperiode van Business Access Pro beschikbaar.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste waarde en de beste oplossingen voor remote computeraccess en samenwerking in zijn klasse. Met Splashtop remote desktop-services hebben mensen vanaf elk apparaat en overal toegang tot hun apps en gegevens. Met Splashtop Remote Support-services kunnen IT en MSPs computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of Things (IoT) ondersteunen. Met Splashtop On-Demand Support-oplossingen kunnen support- en helpdeskteams op afstand toegang krijgen tot computers en iOS- en Android-apparaten om support te bieden. Splashtop-samenwerkingsservices, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen mogelijk, een-op-veel, op verschillende apparaten. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop-producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.