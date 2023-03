Splashtop breidt wereldwijde SSL-VPN Relay Infrastructuur uit, van Amazon Web Services naar China Alibaba's AliCloud en Shanda's Grand Cloud.

Met In-Country Cloud Partnerships genieten Splashtop-klanten, waaronder multinationals, overheden, mkb's en consumenten, van verbeterde prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging

SAN JOSE, Calif. - 28 mei 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde de uitbreiding aan van Splashtop Bridging CloudTM naar China, het land met de grootste mobiele bevolking, door samen te werken met Alibaba's AliCloud en Shanda's Grand Cloud. Splashtop Bridging CloudTM is een wereldwijde SSL-VPN relay infrastructuur; het is een schaalbare, robuuste Splashtop dienst die hoge prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging levert voor toegang op afstand van desktops en applicaties over alle netwerken (3G, 4G, of WIFI).

De Bridging CloudTM-infrastructuur is gebouwd op Amazon Web Services (AWS) met datacentra in Amerika, Europa en Azië en ondersteunt miljoenen gebruikers. Afhankelijk van waar de gebruiker zich bevindt, detecteert Splashtop op slimme wijze de dichtstbijzijnde relay-infrastructuur en gebruikt deze om de beste externe toegangservaring te bieden. Aangezien Amazon Web Services (AWS) niet beschikbaar is in China, vertrouwen Splashtop-gebruikers in China op AWS Japan om verkeer door te sturen; dit zorgt voor extra latentie, wat de gebruikerservaring beïnvloedt.

De tweede generatie Bridging CloudTM is flexibel en uitbreidbaar; hij is beschikbaar voor hosting door regionale carriers, service providers en strategische partners, om verbeterde prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging te leveren, ten dienste van lokale klanten. Na uitgebreid onderzoek en benchmarking zal de combinatie van Alibaba's AliCloud en Shanda's Grand Cloud de beste relaisprestaties leveren voor Chinese gebruikers op elk netwerk, of de abonnees nu van China Mobile, China Unicom of China Telecom zijn.

"China heeft de grootste mobiele bevolking ter wereld en bedrijven gaan allemaal mobiel", zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “We zijn verheugd om samen te werken met Alibaba en Shanda om ervoor te zorgen dat miljoenen Splashtop-gebruikers en -bedrijven in China nu kunnen genieten van verbeterde prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging met een binnenlandse relay-infrastructuur. De combinatie van Amazon Web Services, Alibaba, Shanda en andere carrier-clouds zorgt ervoor dat we wereldwijd de best presterende infrastructuur kunnen leveren ter ondersteuning van multinationals, overheden en mkb's over de hele wereld.”

"Shanda is het toonaangevende online gaming bedrijf in China. Shanda's Grand Cloud is de pionier van cloud computing in China, en het is ons doel om samen te werken met toonaangevende technologiepartners zoals Splashtop," zei Lin Jiang, Vice President van Shanda Grand Cloud, "Splashtop is een krachtige oplossing om toepassingen en gegevens te mobiliseren op Grand Cloud, inclusief 3D cloud gaming."

Alibaba is de toonaangevende cloud voor het MKB. De samenwerking stelt miljoenen KMO's in China in staat om bestaande Windows, IE-gerichte en Java-applicaties, maar ook verticale apps voor de gezondheidszorg of financiële toepassingen onmiddellijk te mobiliseren voor alle mobiele medewerkers.

Met de SSL-VPN relay-cloud in China genieten Splashtop-gebruikers in China nu gemiddeld van een drie tot vier keer lagere latentiereductie en hogere framesnelheden. In bepaalde grote steden kunnen gebruikers zelfs meer dan acht keer de latentiereductie en aanzienlijk verbeterde framesnelheden zien.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en clouds overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

