Splashtop breidt zijn onderwijssuite uit met Splashtop Classroom - Hiermee kunnen leerkrachten inhoud en toepassingen delen op computers, iPads en Chromebooks.

De toonaangevende ontwikkelaar van onderwijs-apps, gebruikt door meer dan 1 miljoen docenten, zorgt ervoor dat ze nu in staat zijn om in realtime met de mobiele apparaten van studenten te communiceren

FETC, Orlando, Fl. - 28 januari 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt de komst aan van haar 21e eeuwse oplossing voor leerlingbetrokkenheid - Splashtop Classroom. Splashtop Classroom geeft leraren de mogelijkheid om inhoud en programma's, of ze nu van een Mac of pc komen, te streamen naar het apparaat van elke leerling, of de leerling nu een iPad, Chromebook of gewoon een Chrome-browser gebruikt.

"Scholen hebben duizenden iPads, Chromebooks en computers gekocht. Ze hebben ons herhaaldelijk verteld dat ze betere tools nodig hebben om schermen op deze apparaten te delen", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop, "Wij geloven dat Splashtop Classroom de betrokkenheid en samenwerking tussen docenten en studenten aanzienlijk zal verbeteren."

De gebruiksvriendelijke app biedt studenten gemakkelijke toegang door een QR-code te scannen of de sessiecode in te voeren. Eenmaal verbonden, kan de leraar de controle aan elke leerling overdragen, wat een verbeterde interactie tussen leerkracht en leerling mogelijk maakt. De app bevat ook een-naar-velen-annotatie die realtime op alle apparaten stoomt om ideeën te delen en creativiteit te stimuleren. Zelfs de meest veeleisende multimediatoepassingen kunnen direct worden gedeeld met geweldige prestaties. Splashtop Classroom stelt docenten en instructeurs in staat om eenvoudig en effectief een hele klas met studenten te betrekken.

Deel alles onmiddellijk naar de apparaten van alle leerlingen in real time: Deel elke toepassing, zelfs streaming video, naar de apparaten van alle leerlingen om de betrokkenheid te vergroten. Er gaat geen tijd verloren met het herformatteren van inhoud voor mobiele apparaten of het vooraf uploaden van inhoud, het bespaart voorbereidingstijd buiten de lesuren.

Breng de les naar de leerling: Docenten kunnen de bediening aan elk apparaat overdragen, zodat de leerling rechtstreeks met de les en het hele klaslokaal kan communiceren zonder zijn of haar stoel te verlaten. Deze functie verbetert het onderwijs voor slechtziende of gehandicapte studenten aanzienlijk.

Lesgeven vanuit alle vier de hoeken van de klas: Door interactie met de les en verbinding met de PC/Mac van de klas vanaf hun mobiele apparaat, hebben leraren de mogelijkheid om zich door de klas te verplaatsen zonder dat dit ten koste gaat van de tijd of de kwaliteit van het onderwijs. Achter het bureau vandaan komen verbetert het klassenmanagement en de aandacht van de leerlingen.

Verander een tablet in een interactief whiteboard: in al meer dan 1 miljoen klaslokalen biedt Splashtop Whiteboard een uitgebreide interactieve functieset, waaronder een werkbalk om inhoud te tekenen, te markeren of te schrijven, inclusief favoriete werkbladen, een spotlight en schermschaduw om studenten gefocust te houden.

Ondersteuning van honderden leraren en studenten: Of het nu een school, een district of een instelling voor hoger onderwijs is, met de beheerconsole kan de IT-afdeling gebruikers en apparaten centraal beheren.

Splashtop Classroom bevat zowel Splashtop remote desktop als whiteboard tools. Voor persoonlijk gebruik door een individuele leraar biedt Splashtop Whiteboard een krachtige manier om de leerervaring voor leerlingen te verrijken door de iPad of Android-tablet van de leraar te veranderen in een mobiel interactief whiteboard. Splashtop Classroom is op maat gemaakt voor aanschaf en licenties op school- of wijkniveau. De bijbehorende Splashtop Classroom apps zijn gratis verkrijgbaar in de Apple AppStore en Google Chrome store. Voor een beperkte tijd tot 31 mei biedt Splashtop een promotiepakket aan van $10 per leraar per jaar. Om je gratis proefversie aan te vragen of voor meer informatie ga je naar: www.splashtop.com/education.

