Splashtop Enterprise met SplashApp-technologie brengt onmiddellijk elke bedrijfsapplicatie naar elk apparaat

IT, systeemintegratoren en dienstverleners kunnen nu "zware" en bedrijfskritische apps leveren aan mobiele werknemers waar en wanneer ze die nodig hebben.

SAN JOSE, Californië - 30 mei 2013 - Splashtop Inc. breidde zijn leiderschap op het gebied van externe bureaubladtoegang voor het mobiele personeel uit en kondigde de release aan van Splashtop Enterprise met SplashApp-technologie, waarmee IT-professionals, systeemintegrators en serviceproviders en veilige toegang kunnen bieden en hosten tot elke zakelijke applicatie op elk mobiel apparaat. Door Splashtop Enterprise met SplashApp te gebruiken, kunnen organisaties van alle soorten en maten veilige toegang bieden tot elke zakelijke applicatie die op elke cloud (privé, hybride of openbaar) draait, aan gebruikers op elk apparaat (mobiel, computer of tv/projector).

"Medewerkers van meer dan 60 procent van de Fortune 500 gebruiken Splashtop Remote Desktop al op hun mobiele apparaten om essentieel werk gedaan te krijgen waar en wanneer ze willen", zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop, Inc. "Met de introductie van SplashApp kunnen bedrijven nu direct cruciale bedrijfstoepassingen leveren, die op elke cloud draaien, met 24-uursbeschikbaarheid. In wezen kunnen bedrijven hun apps mobiliseren zonder codering, zonder training en zonder datalekken.”

Overal en altijd werken is het nieuwe normaal* en de meeste bedrijfskritische en verticale apps zijn eenvoudigweg niet mobiel-compatibel. Bovendien voldoen mobiele apparaten niet aan hetzelfde Windows .NET beveiligingsraamwerk dat in ondernemingen en het MKB gangbaar is. IT en andere bedrijfsonderdelen staan voor de vraag of ze de kostbare investering van het herschrijven van zakelijke apps voor iOS, Android of Windows moeten ondergaan. Splashtop Enterprise met SplashApp biedt een eenvoudige, snelle en betaalbare manier voor mobiele BYOD-medewerkers om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze kritische bedrijfstoepassingen, terwijl IT de beheerbaarheid en controle krijgt om te voldoen aan beveiligings- en compliance-eisen.

Splashtop werkt samen met systeemintegratoren en serviceproviders over de hele wereld om BYOD en bedrijfsmobiliteit mogelijk te maken. Met meer dan 14 miljoen gebruikers en als de meest gedownloade zakelijke app in app stores levert Splashtop solide leadgeneratie voor zijn kanaalpartners.

"Ons vermogen om gemakkelijke maar veilige toegang te bieden tot alle bedrijfstoepassingen, gegevens en bestanden vanaf iOS-apparaten biedt onze klanten een uitstekende bedrijfswaarde en productiviteit", zegt John Herrema, senior vice-president productbeheer bij Good Technology. "Met de snelle stijging van het tablet- en smartphonegebruik in de onderneming, zijn innovatieve toepassingen zoals Splashtop van cruciaal belang om zakelijke en overheidsklanten te helpen hun mobiele potentieel te ontgrendelen."

"We zijn verheugd over onze samenwerking met Splashtop om Splashtop Enterprise in Japan door te verkopen", zegt Koichi Ohashi, algemeen directeur van Daikin. “Daikin is het grootste airconditioningbedrijf ter wereld en wij gebruiken zelf Splashtop Enterprise intern voor ontwerp op afstand. Vanwege de hoge prestaties van Splashtop bij het ondersteunen van externe 3D-graphics, hebben we binnen enkele maanden na de samenwerking het grootste Japanse productiebedrijf voor auto-onderdelen als klant binnengehaald, en we hebben momenteel pilots bij verschillende grote auto-productie- en bouwconstructiebedrijven in Japan.”

“In het eerste kwartaal van de wederverkoop van Splashtop Enterprise hebben we een akkoord bereikt met meer dan 15 klanten, waaronder Asia Cement, NEC, vele overheidsdiensten en anderen. Splashtop-gebruikers profiteren van een verhoogde productiviteit op hun iPads en Androids, die zich op afstand in bedrijfsdatabases en workflowtoepassingen verplaatsen. Er zijn veel zakelijke .NET-apps en Microsoft IE-webapps die simpelweg niet mogelijk en te duur zijn om opnieuw te worden geschreven voor Android en iOS, en Splashtop is de beste en enige oplossing om deze cruciale toepassingen te mobiliseren.” zei Ben Wan, president van de Acer e-enabling services business group. "Groot-China heeft het grootste aantal mobiele gebruikers ter wereld en met de BYOD-trend zien we een enorm momentum en opwinding achter de adoptie van Splashtop Enterprise."

Belangrijkste voordelen

IT kan onmiddellijk bestaande .NET, Silverlight, Flash, Java, sterk aangepaste SAP/Oracle/Siebel, 3D CAD en andere verticale apps mobiliseren - geen wachttijd voor gebruikers, geen herschrijving en onderhoud van extra mobiele codebase, geen training voor gebruikers en nul datalekken voor verbeterde beveiliging

IT heeft volledige controle over welke toepassingen of desktops worden gemobiliseerd naar welke apparaten en gebruikers; dashboard-functionaliteit biedt IT inzicht in gebruik en beheer

Diepe integratie met MDM/MAM-partners voor extra beveiliging en controle op het apparaat

Ondersteunt aanpasbare overlays die snelkoppelingen en toepassingsknoppen toevoegen voor een intuïtievere interface op aanraakapparaten

Belangrijkste kenmerken

Transcodeert Windows Server 2003/2008/2012 RDS en Windows VM's die draaien op HyperV, VMware of Xen, met on-premise beveiligde beheerconsole die integreert met Active Directory.

Hoge prestaties: tot 30 beelden per seconde video en minder dan 30 milliseconden latentie

Splashtop Bridging CloudTM WAN-geoptimaliseerde wereldwijde relay-infrastructuur: stelt professionals in staat op afstand te werken in 3G/4G- of wifi-netwerken over de hele wereld met volledige productiviteit en optimaal gebruik van bandbreedte

Intuïtieve interface: eenvoudige bewegingen voor op aanraking gebaseerde mobiele apparaten met aanpasbare snelkoppelingen en bedieningselementen voor specifieke bedrijfstoepassingen - 3D CAD/CAM, medische EMR/HER-systemen, bedrijfsgegevensanalyse, aangepaste SAP/Siebel/Oracle-apps, enz.

BYOD-ondersteuning: iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, WinRT, Windows en Mac.

Prijzen en beschikbaarheid

Over Splashtop

remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

