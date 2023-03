Splashtop Enterprise Remote Access en Remote Support Software krijgt certificering voor Nutanix AHV Ready

Status valideert Splashtop's krachtige toegang op afstand tot Nutanix virtuele desktops

SAN JOSE, Californië, 02 augustus 2021 - Splashtop Inc., een leider in oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie, heeft vandaag aangekondigd dat zijn Splashtop Enterprise software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand is gecertificeerd als Nutanix Ready voor AHV. AHV is Nutanix' ondernemingsklare hypervisor - virtualisatiesoftware die virtuele machines (VM's) maakt en draait met behulp van fysieke hardwarebronnen. Splashtop Enterprise kreeg de Nutanix Ready for AHV badge na voltooiing van tests om de compatibiliteit met AHV te verifiëren.

Met Splashtop Enterprise kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot zowel fysieke als virtuele machines vanuit één enkele applicatie. Splashtop Enterprise is geoptimaliseerd en nu gevalideerd voor Nutanix AHV en levert hoogwaardige remote access tot virtuele Nutanix-desktops.

"De Nutanix Ready-badge betekent dat Splashtop Enterprise wordt vertrouwd om de leveringsinfrastructuur van Nutanix te verbeteren door hoogwaardige remote access en remote support vanaf elke locatie mogelijk te maken", zegt Mark Lee, mede-oprichter en CEO van Splashtop. "Organisaties die vertrouwen op Nutanix-virtualisatieoplossingen hoeven niet langer afzonderlijke tools aan te schaffen en te beheren om op afstand toegang te krijgen tot hun fysieke en virtuele bronnen."

Deze compatibiliteit met de Nutanix virtualisatieoplossing benadrukt Splashtop's unified remote access aanpak in hybride IT-omgevingen die fysieke machines en apparaten combineren met virtuele desktopinfrastructuur (VDI) en andere VM-oplossingen. "Onze Nutanix certificering helpt onze voortdurende inspanningen te voltooien om onze virtuele machine ondersteuning voor Microsoft Azure WHD, VMware, Citrix en AWS (Amazon Web Services) Workspace te optimaliseren," voegde Lee eraan toe.

Splashtop maakt het werk van medewerkers en IT-teams mogelijk

Splashtop Enterprise biedt voordelen voor zowel werknemers als IT-teams binnen organisaties, door remote access en remote support in één applicatie aan te bieden.

Met Splashtop Enterprise:

Werknemers hebben vanaf elke locatie op afstand toegang tot hun werkcomputer(s) en virtuele machines, waarbij ze veilig gebruikmaken van software en data, net zoals ze dat persoonlijk zouden doen. Deze mogelijkheid om thuis of waar dan ook te werken zal in de toekomst cruciaal blijven, aangezien de veranderende manier van werken steeds meer organisaties aanmoedigt om hybride werk (werken op afstand en op kantoor) mogelijk te maken.

IT-afdelingen kunnen eenvoudig fysieke en virtuele machines, apparaten en gebruikers vanuit dezelfde applicatie ondersteunen, monitoren en beheren, en snelle on-demand remote support bieden aan de apparaten van werknemers, of de werknemer aanwezig is of niet.

Organisaties kunnen gebruikmaken van beveiligingsfuncties zoals SSO (single sign-on), Security Assertion Markup Language ( SAML ), centrale logregistratie en gedetailleerde machtigingen en controle.

Meer informatie over Splashtop Enterprise voor Nutanix virtuele desktopomgevingen.

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, Splashtop Inc. levert software en diensten voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstellingen, kleine bedrijven, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. Splashtop's cloud-gebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van toegang op afstand vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privé netwerken (VPN's), terwijl het een verbluffende 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek www.splashtop.com voor meer informatie.