Splashtop maakt Windows 8 Metro-ervaring mogelijk op iPad

"Win8 Metro Testbed - mogelijk gemaakt door Splashtop" verandert een iPad in een Windows 8-tablet met native Metro UI-aanraakbewegingen voor Win8-app-ontwikkelaars en technologieliefhebbers

12 april 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop" uitgebracht, een remote desktop app waarmee softwareontwikkelaars en technologieliefhebbers een Windows 8 omgeving kunnen simuleren op een iPad. Met Win8 Metro Testbed kunnen ontwikkelaars native Metro UI touch gestures testen op een iPad terwijl ze nieuwe apps coderen en compileren op hun Windows PC.

Op 1 maart 2012 tweette Microsoft dat de Consumer Preview van Windows 8 in 24 uur een miljoen keer werd gedownload en sindsdien zijn er nog miljoenen meer gedownload. Nu met het "Win8 Metro Testbed - mogelijk gemaakt door Splashtop", kan een Windows 8-app-ontwikkelaar met een iPad de extra kosten van een Windows-tablet, die tot meer dan $ 1000 kunnen oplopen, vermijden.

"Aangezien de App Store van Apple meer dan 80% van alle inkomsten uit tablet-apps genereert, heeft bijna elke software-ontwikkelaar die apps voor tablets schrijft een iPad," merkte Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop, op. "Nu Windows 8 Metro naar verwachting jaarlijks op meer dan 400 miljoen nieuwe pc's en tablets zal verschijnen, hebben deze ontwikkelaars hoge verwachtingen van een enorme nieuwe markt. Met Splashtop kunnen ze van hun iPad een ontwikkeltestbed maken om de touch gestures en functionaliteit van hun app in een Windows 8 omgeving te evalueren."

Het Win8 Metro-testbed maakt Windows 8 Metro-aanraakbewegingen mogelijk, inclusief de mogelijkheid om:

Veeg van rechts naar het menu Charms

Veeg van links om van app te wisselen

Veeg naar links/ rechts in Internet Explorer om tussen pagina's te wisselen

Veeg naar beneden om extra menu's op te roepen

Veeg omlaag op een item om het te selecteren

Van boven naar beneden trekken om een app te sluiten

Langzaam van links vegen om twee apps naast elkaar te draaien ("snappen")

Veeg van links naar achteren om lopende apps te tonen

Knijpen om te navigeren door bestanden, mappen, apps en gegevens met Semantic Zoom

En meer

Bekijk een korte video van Win8 Metro Testbed op http://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o

Win8 Metro Testbed kan worden gedownload voor een speciale lanceringsprijs van $24,99 USD (normale prijs van $49,99 USD) in de iTunes App Store op http://itunes.apple.com/us/app/win8-metro-testbed-powered/id514878988?ls...

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan 6 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, system integrators en service providers beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

