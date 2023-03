Splashtop stelt IT in staat om vanaf elk apparaat kosteneffectief Diensten voor Ondersteuning op Afstand te leveren aan fysieke en virtuele desktops

Onbeperkt aantal computers, de snelste prestaties, schaalbare SSL-VPN-relais, op afstand wekken via WFI, de breedste apparaatondersteuning, de optie voor op locatie zijn de belangrijkste voordelen.

SAN JOSE, Californië - 1 september 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt de beschikbaarheid aan van Splashtop Business en Splashtop Enterprise voor IT-ondersteuning op afstand. Met slechts één licentie van Splashtop Business of Splashtop Enterprise kan IT beschikken over onbeperkt afstandsbediening van fysieke en virtuele computers.

Splashtop Streamer, een lichtgewicht agent, is nu niet alleen beschikbaar voor fysieke computers voor bediening op afstand, maar volledig geoptimaliseerd voor Microsoft Windows Servers (2003, 2008 R2, 2012), en ook voor verschillende virtualisatieplatforms (Microsoft HyperV, VMware, Xen, KVM, Oracle VirtualBox, etc.).

"Veel traditionele LogMeIn-, GotoMyPC- en TeamViewer-gebruikers komen naar Splashtop en vragen om onbeperkte computertoegang voor ondersteuning op afstand", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop, "We hebben besloten daarop in te gaan door een onbeperkte licentie voor toegang tot computers op te nemen in Splashtop Business en Splashtop Enterprise om onze ondersteuning voor virtuele desktops uit te breiden.”

“Ik gebruik TeamViewer en LogMeIn al jaren voor ondersteuning op afstand. Toen kwam Splashtop en het is gewoon sneller en goedkoper. Eenvoudige gebruikersinterface, zeer efficiënt en geweldige klantenondersteuning”, zegt Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems.

Splashtop staat bekend om zijn krachtige, interactieve oplossing voor desktops op afstand via 3G- en 4G-netwerken die gebruikmaakt van een wereldwijde infrastructuur verspreid over 8 datacenters. Met Splashtop kan IT effectiever en efficiënter ondersteuning op afstand bieden aan mobiele klanten via elk netwerk. Splashtop presteert beter dan Citrix GotoMyPC, LogMeIn, op RDP-gebaseerde Wyse en Citrix Receiver HDX.

Splashtop investeert in de ondersteuning van de nieuwste platformtechnologieën. Zo werkte Splashtop samen met Intel en integreerde het de nieuwste Wake-over-WIFI-technologie, zodat een notebook in slaapstand zowel via een standaard LAN-verbinding als via WIFI kan worden gewekt. Miljoenen pc's bevatten standaard Splashtop Streamer (agent) met volledige ondersteuning voor Wake-over-WIFI.

Gratis proefversie van Splashtop Business en Splashtop Enterprise voor ondersteuning op afstand is nu beschikbaar.

Over Splashtop

Splashtop Inc. biedt de beste cross-screen productiviteit en samenwerkingservaring in zijn klasse, waarbij smartphones, tablets, computers, tv's en clouds worden samengebracht. Met Splashtop Remote Desktop-diensten kunnen mensen hun favoriete apps, bestanden en gegevens openen en beheren via hun mobiele apparaten. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload van app-winkels en productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel, hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten gebundeld.

Deze best presterende oplossing voor extern bureaublad en toepassing is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product"-prijs van PC World, "Best of What's New" van Popular Science en "Best of 2012 CES"-prijs van LAPTOP Magazine gewonnen en is een finalist voor 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM-partners en extra resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com

