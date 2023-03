Splashtop introduceert Security Bulletin om Managed Service Providers en IT-professionals te helpen op de hoogte te blijven van de nieuwste IT-kwetsbaarheden

Het 'MSP & IT Security Nieuws' brengt alerts, updates en tips

SAN JOSE, Calif., 16 maart 2021-Voor IT-professionals en managed service providers (MSP's) die vertrouwen op support desk en remote support tools, kondigde Splashtop Inc. vandaag aan dat het de "MSP & IT Security Feed" en een gratis-te-abonneren bulletin met regelmatige waarschuwingen en updates zal debuteren om MSP's en andere IT-dienstverleners te helpen hun cyberbeveiligingspraktijken te verbeteren en hun kwetsbaarheid voor aanvallen te verminderen.

Het Amerikaanse National Cybersecurity Center of Excellence heeft verklaard dat MSP's "een aantrekkelijk doelwit zijn voor cybercriminelen" omdat MSP's de IT-infrastructuur van zoveel kleine en middelgrote bedrijven (MKB) beheren. In feite gebruiken meer dan 30.000 individuele MSP's Splashtop tools om de IT-infrastructuren van MKB's overal op afstand te beheren en te ondersteunen.

Bovendien zijn Splashtop-tools geïntegreerd in populaire platforms voor remote monitoring and management (RMM), IT-servicemanagement (ITSM) en helpdeskplatforms die worden gebruikt door enkele van de grootste organisaties ter wereld.

Om MSPs en andere IT-professionals die de remote tools van Splashtop gebruiken te helpen zichzelf en de middelen van de bedrijven die ze bedienen te beschermen, is er het Splashtop MSP & IT Security Nieuws en het bijbehorende bulletin. Hierin vindt u informatie over relevant branchenieuws, software-patches en updates, uitleg over lopende cybersecurity inbreuken en tips en best practices van Splashtop met betrekking tot remote access en remote support.

"Sinds de door pandemie veroorzaakte versnelling van de digitale transformatie, is cybersecurity de grootste uitdaging geworden voor de huidige IT-professionals en MSPs, en daarbij willen we graag helpen", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop, "Splashtop investeert elk jaar miljoenen in middelen en beveiligingstools en we willen graag onze kennis en expertise delen met de MSP- en IT-gemeenschap, zodat we allemaal beter worden in het bestrijden van cyberdreigingen."

Waar vindt u het MSP en IT Security Nieuws en Bulletin

De MSP en IT Security Feed is beschikbaar op splashtop.com/security-feed.

De aanmeldingspagina voor de e-mails met beveiligingsbulletins is beschikbaar op splashtop.com/security-bulletin.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert software en diensten voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. Splashtop's cloud-gebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van toegang op afstand vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privé netwerken (VPN's), terwijl het een verbluffende 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek splashtop.com voor meer informatie.