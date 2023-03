Splashtop en CostGuard leveren samen CG-Cloud iPad-app voor toegang op afstand tot toonaangevende software voor restaurant-, hotel- en levensmiddelenbeheer.

Horeca en cateringbedrijven kunnen direct de bestaande Windows-gebaseerde oplossingen inzetten waar ze op vertrouwen

SAN JOSE, Californië - 2 april 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt samenwerking aan met CostGuard Food Costing Software om CG-Cloud app voor de iPad te leveren. Door duizenden hotels, restaurants, winkels en instellingen toegang te geven tot CostGuard's op Windows gebaseerde software, hebben gebruikers altijd en overal direct toegang tot gegevens, waaronder inventaris, verkoopgegevens, POS, boekhoudsystemen, enz.

Traditioneel vereist foodservice software een numeriek toetsenbord, dat niet beschikbaar is op mobiele tablets, maar CG-Cloud biedt een transparante overlay van een aangepast numeriek toetsenbord voor eenvoudige gegevensinvoer.

CG-Cloud verbetert de efficiëntie met realtime bedrijfsinzichten, waaronder:

Telbladen: werknemers kunnen gegevens rechtstreeks vanaf de werkvloer in de software invoeren. U hoeft geen gegevens af te drukken, te schrijven en vervolgens opnieuw in te voeren. Facturen: Biedt onmiddellijke bevestiging van prijzen, hoeveelheden en vervangingen op het moment dat ze worden ontvangen. Vertragingsuitdagingen: alle gegevens die op de iPad worden ingevoerd, worden rechtstreeks in de CostGuard-database ingevoerd - geen latentie en gegevens zijn altijd up-to-date



CG-Cloud brengt de mobilisatie van het personeel samen met efficiëntere IT. Door de CostGuard-desktoptoepassing veilig te streamen, kunnen werknemers software die ze kennen gebruiken, zonder dat er een leercurve is, en kan IT eenvoudig alle apparaten vanaf één console beheren.

"Mobiele apparaten transformeren de foodservice- en retailsector", aldus Mark Lee, CEO en oprichter van Splashtop. "We zijn verheugd om samen te werken met CostGuard om de bestaande oplossing op mobiele apparaten beschikbaar te maken waar duizenden bedrijven al dagelijks op vertrouwen en om te helpen bij de innovatie van activiteiten voor een efficiënter personeel."

"Veel klanten vragen om CostGuard op mobiele apparaten te kunnen gebruiken en door samen te werken met Splashtop hebben we onze bestaande software voor al onze klanten beschikbaar gemaakt op iPads, wat de productiviteit en tevredenheid heeft verbeterd", aldus Matthew Starobin, President van CostGuard.

Het overzetten en herontwikkelen van bestaande Windows-toepassingen naar mobiele apparaten is moeilijk, duur en bedrijven worden vaak geconfronteerd met compatibiliteits- en trainingsuitdagingen. Splashtop werkt samen met partners in verschillende sectoren om het Splashtop-mobilisatieplatform te personaliseren en aan te passen voor een snelle, effectieve manier om bestaande Windows-toepassingen beschikbaar te maken op mobiele apparaten.

Over CostGuard

CostGuard levert software voor restaurantmanagement (onafhankelijk en multi-unit), retail- en productiekeukens, hotels en feestzalen, casino's, cateraars, bakkerijen, delicatessenzaken, zakelijke, commissariaten en institutionele foodservice.

CostGuard Food Costing software biedt een complete 'back of the house' oplossing: receptkostprijsberekening, menu engineering, voedsel- en drankkostenberekening; voorraadbeheer; voeding; verkoopbeheer; interfaces met leveranciers, POS, boekhouding en cateringsystemen. Kijk voor meer informatie op https://www.costguard.com

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en cloud overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 14 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het is het enige bedrijf dat twee opeenvolgende jaren (2012 en 2013) de NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies award heeft gewonnen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

