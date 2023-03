Splashtop mede-oprichter en CEO Mark Lee herkozen in Raad van Bestuur van de Linux Foundation

Linux Foundation Silver-leden stemmen Mark Lee van Splashtop, een veteraan in de branche in Linux, mobiel en cloud computing, als vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur voor een tweede termijn van twee jaar

29 mei 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag aangekondigd dat Mark Lee, medeoprichter en CEO van Splashtop Inc. is herkozen in de Raad van Bestuur van The Linux Foundation als vertegenwoordiger van de Silver Members voor een tweede termijn van twee jaar.

Deze benoeming erkent de belangrijke rol die de heer Lee heeft gespeeld bij de vooruitgang van Linux. Splashtop Inc. is een leider in remote desktop technologie, die telefoons, tablets, computers en TV's overbrugt, om de beste gebruikerservaring en prestaties te leveren aan meer dan 6 miljoen mensen.

De Linux Foundation, een non-profit organisatie, wil Linux promoten, beschermen en bevorderen en is toegewijd aan het versnellen van de groei en het begrip van het Linux platform. De Foundation bestaat uit meer dan honderd leden, waaronder Splashtop, VMware, Citrix, Qualcomm, Intel, NVIDIA en andere toonaangevende technologiebedrijven.

"Linux en open source spelen een steeds grotere rol in de wereld van mobiele, sociale en cloud computing," zei Mark Lee, "Ik ben verheugd om herkozen te worden in de Raad van Bestuur van de Linux Foundation om een open computerplatform van informatie-uitwisseling en -deling te ondersteunen en te bevorderen."

"Mark brengt in de Raad van Bestuur van The Linux Foundation een belangrijk perspectief op de groeiende rol van Linux bij het bouwen aan de toekomst van computers," zei Jim Zemlin, uitvoerend directeur van The Linux Foundation. "De voortdurende samenwerking met Mark op bestuursniveau zal helpen om het werk vooruit te helpen dat varieert van Linux in mobiel tot de open cloud, naast andere ontwikkelingsgebieden. We zijn enthousiast over de mogelijkheid om in deze rol met hem te blijven samenwerken."

Voordat hij in 2006 Splashtop Inc. oprichtte, was de heer Lee mede-oprichter en CEO van OSA Technologies, dat in 2004 door Avocent werd overgenomen voor $100 miljoen. Hij bleef tot juni 2006 Avocent senior vice-president. Voordat hij OSA mede-oprichtte, werkte hij meer dan 7 jaar bij Intel.

De heer Lee ontving zijn MS en BS in elektrotechniek en computerwetenschappen van het MIT, en zijn executive MBA van ASU.

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan 6 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, system integrators en service providers beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

Over de Linux Stichting

De Linux Foundation is een consortium zonder winstoogmerk dat zich inzet voor het bevorderen van de groei van Linux. De organistatie, opgericht in 2000, sponsort het werk van Linux-maker Linus Torvalds en promoot, beschermt en bevordert het Linux-besturingssysteem door de middelen van haar leden en de open source-ontwikkelingsgemeenschap te bundelen. De Linux Foundation biedt een neutraal forum voor samenwerking en onderwijs door het organiseren van Linux-conferenties, waaronder LinuxCon, en het genereren van origineel Linux-onderzoek, Linux-video's en inhoud die het begrip van het Linux-platform bevordert. De webproperty's, waaronder Linux.com, bereiken maandelijks ongeveer twee miljoen mensen. De organisatie biedt ook uitgebreide Linux-trainingsmogelijkheden met de toonaangevende experts van de Linux-kernelgemeenschap als instructeurs. Volg The Linux Foundation op Twitter.

Mediacontact: Splashtop PR Team

Nuttige links:

https://www.splashtop.com

https://www.linuxfoundation.org/